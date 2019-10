La URV denega una aula a Albert Rivera al Campus Catalunya

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha denegat una aula a Albert Rivera per aquest dimarts. Segons ha pogut saber, Ciutadans (Cs) havia demanat la 425 del Campus Catalunya per portar a terme un acte però des de la universitat no se li ha concedit. L'acte havia de celebrar-se cap a les 12.30 h i estava previst que es convoqués a la premsa.La URV justifica la seva decisió amb un missatge que envia a tothom qui demana una reserva d'espai. En el text, afirmen que "ateses les actuals circumstàncies, que fan que no puguem garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions, temporalment quedaran restringides totes les demandes externes de lloguer d'espais a la nostra universitat".La decisió de la URV ha fet canviar de plans al partit. Rivera ja s'havia esborrat de venir a Tarragona i era Lorena Roldán, portaveu nacional i líder del partit a Catalunya, qui havia d'atendre els mitjans de comunicació, a les 12.30 h a les portes de la mateixa universitat, ja que hi havia una convocatòria. Aquest matí, el mateix partit ha anul·lat l'atenció de Roldán perquè la tarragonina es desplaçarà fins a Barcelona per acompanyar Albert Rivera a visitar diferents establiments "afectats" pels disturbis a Barcelona.

