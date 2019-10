Detingut un home per degollar la seva parella a Dénia

La policia espanyola ha detingut aquesta matinada a Dénia, al País Valencià, un home de 54 per l'assassinat de la seva parella, una dona de 44 anys, que ha estat degollada. La filla, d'onze anys, estava al pis quan es van produir els fets. Els agents s'han personat al lloc a dos quarts de cinc de la matinada, alertats per una veïna.Les primeres informacions apunten que la parella no convivia i que l'home va accedir al pis sense el consentiment de la víctima. A mes, segons han confirma a Europa Press fonts de la investigació, la dona havia denunciat el presumpte assassí el passat 1 d'octubre i tenia en vigor una ordre d'allunyament.

