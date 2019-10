Investiguen la mort d'una dona amb signes de violència a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest matinada una dona morta amb signes de violència al seu domicili del carrer Felip Pedrell de Tarragona. Segons ha pogut saber l'ACN, la policia custodia una familiar seva com a presumpta autora del crim a l'espera que el jutge decideixi com procedir amb ella, ja que podria patir problemes mentals. La principal hipòtesi, per tant, és que sigui un cas de violència domèstica.Els Mossos han rebut l'avís s'ha rebut a la 1.04 hores. Diverses dotacions policials i del servei d'emergències s'han desplaçat a l'habitatge, on han trobat el cos de la dona.Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.

