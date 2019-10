VÍDEO El tràiler definitiu de l'última pel·lícula de «Star Wars»

Els fans de Star Wars tenen una cita el 20 de desembre als cinemes. Aquell dia s'estrenarà als cinemes l'última pel·lícula de la saga, que porta per títol The Rise of Skywalker. El tràiler s'ha fet públic aquest dimarts i ja té prop de dos milions de visualitzacions a YouTube.L'Episodi IX ha estat dirigit per J. J. Abrams i tancarà la tercera trilogia de la Guerra de les Galàxies i la saga dels Skywalker. En el vídeo apareixen personatges ja coneguts de les últimes pel·lícules i d'altres d'emblemàtics de Star Wars. També es pot escoltar una veu, la del senador Palpatine, l'Emperador.

