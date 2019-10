Amnistia Internacional veu "preocupant" l'augment de ferits per les protestes a Catalunya. En declaracions a l'ACN, la directora de l'oficina europea de l'organització defensora dels drets humans, Marie Struthers, ha defensat que "hauria de ser responsabilitat de la policia reduir les tensions el màxim possible" i ha dit que "no és acceptable" l'ús excessiu de la força per part de la Policia Nacional i els Mossos. De fet, Struthers creu que si les autoritats policials intenten reduir la tensió a Catalunya, hi haurà "més possibilitats que la violència es redueixi".Amnistia Internacional va denunciar divendres en un comunicat l'ús "excessiu de la força" per part de la policia antidisturbis durant les manifestacions contra la sentència. Struthers reconeix "els reptes que tenen les forces de seguretat", però els hi exigeix que "respectin al màxim" el dret a protesta pacífica i evitin reaccions "desproporcionades".En aquest sentit, reitera que estan preocupats per l'ús "indiscriminat i indirecte" de les bales de goma i foam per part de la policia. Segons Struthers, es poden fer servir "per aturar individus que estan fent actes violents", sempre que es puguin dirigir "exclusivament" a ells. "Aquest tipus de bales no s'haurien d'utilitzar contra manifestants pacífics (...) per l'alt risc de generar lesions", defensa la directora de l'oficina europea d'AI.Pel que fa al tancament de la web Tsunami Democràtic i les acusacions de terrorisme, Struthers admet que no té constància d'aquests fets, però apunta que estaria preocupada per "qualsevol censura d'una web" que no inciti a la violència.Per la seva banda, el responsable de Polítiques de l'Associació Europea de Drets Digitals (EDRI, per les seves sigles en anglès), Diego Naranjo, considera que es podria tractar d'un cas "d'abús" de la legislació antiterrorista. D'entrada no veu "cap vincle" entre un acte de terrorisme i el Tsunami Democràtic. "Sembla que ha sigut un bloqueig que es podria considerar abusiu", apunta.Segons ell, aquest tipus d'accions són "antigues" i "no funcionen" perquè els usuaris poden trobar altres vies per accedir a la seva web. Tanmateix, Naranjo alerta que "el dany ja està fet", especialment perquè es difon que hi ha "indicis de terrorisme afectant a tot el moviment". Si bé assegura que a la Unió Europea hi ha "una garantia superior a la resta del món", reconeix que això "continua passant" als estats del bloc.

