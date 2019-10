El Consell d'Europa exigeix a Espanya investigar «l'ús excessiu de la força» per part de la policia

Mijatovic recorda que, en un context com aquest, "assegurar el respecte ple per la llibertat d'expressió, que inclou el dret a rebre i distribuir informació, és clau". Per això crida a les autoritats espanyoles a investigar tots els casos denunciats d'atacs a periodistes i a garantir la seva seguretat durant les manifestacions.Una altra mostra de preocupació de la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa són les acusacions contra la policia d'ús desproporcionat de la força i d'ús inapropiat d'armes antiavalots durant les manifestacions de la setmana passada.Per bé que afirma tenir coneixement ple dels "nombrosos reptes" que afronta la policia quan ha de confrontar "atacs violents" i "actes nombrosos de vandalisme" als carrers, que condemna "fermament", Mijatovic li recorda que s'ha de regir pels principis de "necessitat i proporcionalitat" en l'ús de la força.En aquest sentit afirma haver rebut diversos informes, entre ells un d'Amnistia Internacional, que denuncien l'ús "impropi" d'armes com els projectils de goma o de foam. Lamenta, a més, que quatre persones hagin sofert pèrdues d'ull a causa d'aquests dispositius, i recorda que el seu predecessor en el càrrec ja va advertir el 4 d'octubre del 2017 en una carta al govern espanyol que l'ús d'aquestes armes "representa un perill clar per a la salut dels manifestants"."A causa de la imprecisió i l'efecte indiscriminat", aquestes armes "no s'haurien d'utilitzar contra nombres grans de persones, incloent-hi assemblees que ajunten un nombre gran de manifestants pacífics".Finalment, Miatovic urgeix les autoritats espanyoles a "reconsiderar" l'ús d'aquestes armes i a "investigar i sancionar adequadament" els usos de la força abusius que hagi pogut fer la policia.D'altra banda, i responent a una pregunta de l'eurodiputada d'ERC Diana Riba sobre la sentència de l'1-O en el comitè de Llibertats, Justícia i Afers Interiors (LIBE) de l'Eurocambra, Mijatovic ha anunciat que farà una visita a Espanya, on veu "problemes" amb la llibertat de reunió, per "parlar amb les autoritats". "Abans d'això estic observant la qüestió de la llibertat de reunió, que és un tema candent", ha dit.