Errejón: «Els jutges han fet la seva feina i la policia està fent la seva»

El líder d'Més País, Íñigo Errejón, ha insistit aquest dilluns en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de respondre a les trucades telefòniques del president català, Quim Torra, davant la situació de protestes i revoltes viscudes als carrers de Catalunya després la sentència del 'Procés'. Errejón ha insistit que "els jutges estan fent la seva feina i els policies estan fent la seva, la pregunta és si els polítics estan fent la seva", incloent-se ell mateix. En una entrevista a Antena 3 , Errejón ha instat a "normalitzar les relacions amb les institucions catalanes". "Hem estat molt crítics amb Torra, però dos presidents han de poder parlar quan la situació està com està", ha sostingut. Així, el líder d'Més País ha tornat a proposar la creació d'una taula de contacte permanent entre tots els partits catalans amb la resta de formacions d'àmbit nacional per a "buscar una solució que, dins de la llei, creu un consens" ampli.Segons Errejón, per a la resolució del problema català "no n'hi ha prou una posició" que només sigui recolzada "per la meitat més un". "Hi ha d'haver un gran acord. Cal reconstruir el que fa deu anys es va començar a trencar, i segurament sigui la tasca d'una generació", ha reblat.

