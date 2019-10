L'exalcalde de Sallent, David Saldoni, retingut a l'ACM mentre dura l'escorcoll de la Policia Nacional

Crits de "President, president" dels 200 alcaldes catalans reunits al Palau Bozar de Brussel•les en un acte per donar suport al govern pic.twitter.com/gE1ZM3E7SR — Cèlia Cernadas (@celiacernadas) November 7, 2017

L'alcalde de Sallent i expresidentde l'Associació Catalana de Municipis (ACM) es troba retingut aquest dilluns a la nit per la Policia Nacional a la seu de l'associació municipalista mentre dura l'escorcoll a la seva seu de Barcelona, segons informa Ara . Segons la mateixa informació, Saldoni ha estat aturat mentre conduïa per traslladar-lo a la seu de l'ACM i acompanyar els agents mentre duri l'actuació.ha intentat contactar amb l'exalcalde de Sallent via telefònica sense èxit, i el president del PDECat, el també bagenc David Bonvehí, ha confirmat al diari que es troba sense telèfon i que des del partit tampoc han pogut contactar amb ell.Saldoni va ser president de l'ACM des de gener de 2018 fins ara fa un mes, quan va haver de deixar la responsabilitat després de perdre l'alcaldia de Sallent.La Policia Nacional espanyola està escorcollant aquest dilluns al matí la seu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) per ordre judicial. Els agents busquen indicis de presumpta malversació per part de l'ens municipalista, segons ha avançat El Confidencial. S'investiguen fets succeïts entre els anys 2011 i 2018. Aquest interval d'anys afectaria l'etapa en què l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, ostentava la presidència de l'ACM, tot i que ell no pot estar investigat en aquesta causa, ja que el jutjat d'instrucció 16 s'hauria d'inhibir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva condició d'aforat.Segons ha pogut saberuna de les qüestions que el jutge investiga és si es van pagar amb recursos públics viatges d'alcaldes i regidors a Brussel·les, on s'havien convocat manifestacions en suport als presos polítics i els exiliats. El pagament d'aquests viatge s -concretament el del 7 de novembre del 2017- ja va generar polèmica, fins al punt que la Fiscalia va anunciar que obriria diligències d'investigació. No obstant això, el setembre del 2018 el ministeri públic anunciava l'arxiu de la causa contra els alcaldes que havien viatjat a Bèlgica El 7 de novembre del 2017, Carles Puigdemont va comparèixer a Brussel·les davant de 200 alcaldes -que van viatjar a la capital europea per donar suport al seu govern i als consellers a l'exili- per traslladar a Europa que Catalunya patia "l'anomalia democràtica" de no tenir el seu govern ni parlament escollits. En aquell mateix acte, Puigdemont va descriure el 155 com un "cop d'estat que restringeix llibertats i drets i amenaça Catalunya i Europa" i va reclamar que el 21-D es pogués celebrar amb "normalitat democràtica".L'operació està oberta, ordenada pel jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona i sota secret de sumari. En paral·lel, el mateix cos policial ha escorcollat una agència de viatges a Vic que, segons ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Erra, ha treballat amb entitats sobiranistes.La candidata de JxCat, Laura Borràs, ha descrit els escorcolls a la seu de l'ACM com una "nova ràtzia contra l'independentisme", ja que el municipalisme és una de les "columnes vertebrals". "Ja no hi ha casualitats a aquestes alçades de la pel·lícula", ha afegit des del Parlament. Segons Borràs, a l'Estat li molesta com l'expresident Carles Puigdemont els "planta cara" i les "victòries" que ha aconseguit a nivell internacional amb les euroordres. Per això, ha dit, l'estat espanyol s'entesta en la "repressió".

