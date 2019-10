La CUP debat noves accions de desobediència als ajuntaments

Deixar de pagar impostos a l'Estat o exercir consum estratègic des dels consistoris són algunes de les iniciatives que han sorgit aquest dilluns al vespre a la trobada de càrrecs electes convocada per la CUP a les Cotxeres de Sants, en què han participat prop de 300 càrrecs electes, prop d'un 40% de la formació anticapitalista i el 60% d'altres formacions, si bé no hi han participat primeres espases de JxCat, d'ERC ni dels Comuns.Els participants a la trobada debaten un document de partida en què els principals eixos de treball són l'amnistia dels empresonats, la "fi de la repressió", l'autodeterminació i els drets socials. El text es farà públic demà i s'hi podran adherir a títol individual càrrecs electes, segons ha explicat la dirigent de la CUP i alcaldessa de Berga Montse Venturós a la sortida de l'acte.Pel que fa a l'absència de figures destacades de les principals forces polítiques sobiranistes a la seva trobada, Venturós ha explicat que "han estat les direccions que han cregut que era una qüestió partidista" però ha opinat que els altres partits sobiranistes haurien d'actuar amb més "amplitud de mires" per generar respostes polítiques a la protesta al carrer."Creiem que aquest espai ha de ser transversal per desenvolupar accions unitàries perquè sense unitat l'Estat surt guanyant", ha defensat. En aquest sentit, ha emplaçat la resta de forces polítiques sobiranistes a participar en la seva trobada de càrrecs electes per donar resposta "al que el carrer està desenvolupant".Pel que fa a l'Assemblea d'Electes de Catalunya, un òrgan que va idear l'Associació de Municipis per la Independència per reunir càrrecs públics dels partits sobiranistes i que mai s'ha convocat, Venturós ha explicat que amb la trobada que proposa la CUP no es pretèn "cooptar-la". Al contrari, ha reclamat que es convoqui "el més aviat possible per crear espais d'institucionalitat alternativa". L'espai de debat impulsat per la formació anticapitalista sorgeix per donar resposta a "l'emergència" per la situació política.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor