VÍDEO «The Crown»: tràiler oficial de la tercera temporada

Emma Corrin will play Lady Diana Spencer in The Crown Season Four. Filming will begin later this year. pic.twitter.com/WNL0f2xZi3 — The Crown (@TheCrownNetflix) April 11, 2019

La tercera temporada de la sèrie The Crown és una de les més esperades de l'any. La producció de Netflix que narra, dècada a dècada, la vida d'Elisabet II, monarca del Regne Unit, ha fet públic avui dilluns el tràiler oficial per als nous capítols. Olivia Colman serà l'encarregada de donar vida a la Reina, en substitució de Claire Foy.La tercera temporada ja té data d'estrena oficial 17 de novembre de 2019. Aquestes no són les primeres imatges que es fan públiques sobre la nova entrega de The Crown. El juliol de 2018, Netflix va mostrar diverses imatges.La quarta temporada ja està en fase de rodatge i tots els actors de la tercera repetiran. El format de la sèrie és senzill: cada dues temporades aniran canviant d'actors, per a fer encara més fidedigne el pas del temps en tot el regnat d'Elisabet II. S'han confirmat els actors dels personatges icònics, com el príncep Carles o Diana de Gal·les.

