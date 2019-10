MAPA Totes les protestes contra la sentència i la repressió arreu del país

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada punt, es despleguen tots els detalls i enllaços de la protesta. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge. Aquesta informació ha estat elaborada originàriament a partir de les notícies fetes per NacióDigital i les seves edicions territorials. Si ens vols ajudar a completar el mapa, pots escriure'ns a protestes@naciodigital.cat, seguint les indicacions inferiors.La sentència de l'1-O , amb prop de cent anys de presó per posar unes urnes, i la contundència dels cossos policials per frenar algunes protestes han provocat que Catalunya visqui un dels moments més convulsos i reivindicatius dels darrers anys. Un seguit de mobilitzacions de tot tipus i arreu del país que, des devolem documentar i geolocalitzar en un mapa, per recopilar amb detall com s'ha canalitzat aquesta indignació tan generalitzada en la societat catalana. Mobilitzacions en forma de manifestacions, concentracions, talls de carretera i altres infraestructures o altres. I per completar el mapa, et necessitem!Per ajudar-nos, només cal que enviïs un breu correu electrònic a protestes@naciodigital.cat indicant, en relació a alguna acció que no hi aparegui ja: el dia en què s'ha fet, el municipi, el lloc, una petita explicació (una frase amb el tipus de protesta, la quantitat de gent, si hi ha hagut disturbis...), una fotografia (opcional) i algun enllaç amb més informació (pot ser una piulada de Twitter). Si vols aparèixer com a col·laborador a l'hora de notificar la protesta, digues com vols constar-hi (nom, àlies, compte de Twitter...) i et citarem. Demostra que el teu municipi o comarca també es mobilitza per la llibertat dels presos polítics i contribueix a fer possible aquest projecte!La quantitat de protestes que s'han desenvolupat i que tindran lloc els propers dies és molt elevada. En pocs dies ja es podien comptar per centenars, i a més, distribuïdes per quasi tota la geografia del país. Per començar, però, hem agrupat les informacions ja publicades a, amb totes les seves edicions territorials, i les hem traslladat en un mapa, especificant-ne la data, el lloc, una petita explicació de l'acció, una fotografia -si en tenim- i enllaços per ampliar la informació.Amb això, hem començat ubicant prop de 150 mostres de rebuig de la ciutadania relacionades amb la sentència del procés o la repressió posterior per part dels cossos policials, però encara en queden moltes per incloure.

