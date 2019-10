Els Mossos detenen una dona per la protesta a l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dilluns que s'ha detingut una dona per desordres públics en el marc de la protesta convocada per Tsunami Democràtic a l'aeroport del Prat contra la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes el dilluns de la setmana passada.Aquesta dona s'afegeix al detingut que ja hi va haver el mateix dilluns en el marc dels enfrontaments entre els cossos policials i els manifestants, que també van comportar diversos agents de la policia catalana ferits.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 115 persones a la T-1 de l'aeroport del Prat, una de les quals va acabar perdent l'ull per l'impacte d'una pilota de goma disparada per la Policia Nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor