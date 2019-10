La Guàrdia Civil fa nous controls «antiterroristes» a l'entrada sud de Berga

La Guàrdia Civil a l'entrada sud de Berga. Foto: NacióBerguedà

⚠️ARA MATEIX⚠️



Control policial de la Guàrdia Civil a l’entrada sud de #Berga. No ens aturaran ni amb presons, controls i més repressió!



❌QUE SE’N VAGIN!#Berga #PobleIngovernable #SpainIsAFascitEstate pic.twitter.com/JPmGFsBfQI — CUP Berga ✊🎗 (@CUPBerga) October 21, 2019

🔴ALERTA! Agents dels Grups d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil a l'entrada sud de Berga. Denunciem i rebutgem la seva presència a la comarca. FEM-LOS FORA DELS PAÏSOS CATALANS! 🔥

🗣No ens intimideu, guanyarem! pic.twitter.com/uOwQnAC9o6 — Casal Panxo 🎗 (@casalpanxo) October 21, 2019

La Guàrdia Civil fa controls a l'entrada sud de Berga, situant-se a la rotonda que hi ha davant del Lidl. Una desena d'agents de la benemèrita, que van armats, demanaven la documentació als conductors que entren a la ciutat. Si bé en un primer moment no han donat informació sobre el motiu de l'operació, fonts del cos han assegurat més tard que es tractaria d'un nou control antiterrorista, com els que també hi va haver l'11 d'octubre a la ciutat. La Guàrdia Civil desvincula aquests controls de l'actual situació de protestes a Catalunya. Aquesta tarda, els agents han identificat periodistes que s'han acostat a la zona.El fet d'anar armats ha alertat a molts ciutadans de la capital berguedana que ho han explicat a les xarxes socials. També se n'ha fet ressò partits i entitats independentistes.

