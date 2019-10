En helicòpter i amb missa del fill del colpista Tejero: tots els detalls de l'exhumació de Franco

El procés d'exhumació de les restes de Francisco Franco començarà dijous a les 10.30h , durarà entre una i tres hores i, tret que les condicions meteorològiques ho impedeixin, es farà efectiu en helicòpter. Hi seran presents 22 familiars del dictador que trauran el fèretre del Valle de los Caídos a les espatlles sense banderes ni honors, i acabarà al panteó de Mingorrubio on les restes seran reinhumades després d'una cerimònia cooficiada –a petició de la família- pel fill del colpista Antonio Tejero, que és sacerdot.La Moncloa ha ideat un dispositiu amb un altre helicòpter de reserva i amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado, actuant durant tot el procés com a notària major. Les càmeres no tindran accés ni a l'interior de la basílica del Valle de los Caídos ni tampoc a El Pardo, però hi haurà imatges de la sortida del fèretre i del trasllat en helicòpter.L'executiu espanyol començarà a fer proves per a l'exhumació aquest mateix dimarts, i per a l'ocasió ha fet un dispositiu de coordinació entre Presidència, Vicepresidència, la delegació del govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia. També Patrimoni de l'Estat, l'empresa funerària, la secretaria d'Estat de Comunicació i el grup 45 de l'exèrcit de l'aire.El procés s'ha dissenyat en comunicació amb la família de l'exdirector. La Moncloa li ha comunicat aquest dilluns la data elegida per fer l'exhumació. Ho han fet en el marc d'una comunicació amb els nets i amb els seus advocats que segons l'executiu espanyol ha estat constant en les últimes setmanes.L'exhumació començarà dijous a les 10.30h. Hi seran presents 22 familiars de Francisco Franco (néts i besnéts del dictador i conjugues) que seran recollits prèviament a diversos punts de Madrid i conduits al Valle per evitar problemes de seguretat. També hi serà la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que acompanyarà tot el procés des del Valle de los Caídos fins a El Pardo en qualitat de notària major del Regne. També hi serà el secretari general de Presidència, Fèlix Bolaños, i un forense.El primer acte de l'exhumació és l'aixecament de la llosa que cobreix el taüt del dictador. Precisament aquesta llosa pesa 1.500 kg. Per aixecar-la s'instal·larà un sistema de gats hidràulics. Caldrà fer forats als quatre costats de la llosa. Un cop aixecada es posaran uns rodaments. El procés el duran a terme entre quatre i sis operaris.Una de les incògnites de l'exhumació és l'estat de la conservació de les restes del dictador. Segons l'executiu espanyol pot estar embalsamat o només conservat a l'estructura interior de zink de la tomba. A dins hi ha un fèretre de fusta que podria estar en mal estat. Si és així es dipositarà l'estructura de zink en un altre taüt.Segons l'executiu espanyol, el prior de la basílica beneirà les restes a petició de la família. Serà l'únic representant eclesiàstic en aquell moment. Un cop tretes les restes, els familiars les traslladaran a les espatlles des de l'altar major fins el cotxe fúnebre que es trobarà a l'esplanada, a uns 300 metres. Només l'acompanyaran els 22 familiars.El procés d'exhumació que tindrà lloc al Valle de los Caídos no anirà amanit d'honors ni cap bandera al fèretre.Un cop carregat pels familiars al cotxe fúnebre, aquest farà un recorregut fins l'helicòpter que esperarà prop de l'accés del Valle de los Caídos.Tot el procés durarà entre una i tres hores. Les restes sortiran del Valle de los Caídos i aniran a El Pardo previsiblement en helicòpter. És la primera opció de l'executiu, a suggeriment de la Guàrdia Civil, que ho considera més segur. Segons La Moncloa aquesta opció depèn de les condicions meteorològiques.Si es fa en helicòpter hi viatjarà la ministra de Justícia i el nét del dictador Francis Franco. Hi haurà un segon helicòpter de reserva per assegurar el trasllat en cas de qualsevol problema. La durada del vol serà d'entre 10 i 15 minuts, molt menor que en cotxe, que seria d'entre 20 i 30 minuts.Un cop a Mingorrubio començarà la fase d'inhumació. Al panteó hi seran novament únicament els 22 familiars i el prior, que cooficiarà una missa de la mà d'un altre sacerdot, el fill del colpista Antonio Tejero. En aquest punt els familiars podran col·locar al fèretre els símbols, les banderes i els elements que considerin oportuns. L'executiu havia proposat a la família la cessió del panteó de Mingorrubio perquè deixi de ser patrimoni de l'Estat, però la família ho ha rebutjat. El panteó de Mingorrubio està tancat i no hi pot accedir el públic en general.Segons l'executiu espanyol, malgrat que no es pot calcular amb exactitud el cost del trasllat de les restes de Franco ascendirà, com a màxim, a 63.061,40 euros. És un càlcul aproximat perquè hi ha costos que es determinaran en funció de l'execució material.L'executiu espanyol també treballa sobre la cobertura dels mitjans de comunicació. No es podran instal·lar a l'esplanada gran del Valle de los Caídos, el que queda davant la basílica, sinó en una altra esplanada just més a prop de de l'accés per carretera. En tot cas hi hauran equips d'EFE i de TVE a l'esplanada que oferiran en règim de pool les imatges.

