Oriol Junqueras: «Pere Aragonès és un candidat qualificadíssim per presidir la Generalitat»

La presó de Lledoners, aquest dilluns Foto: Ferran Casas

Les Marxes per la Llibertat arriben a la Meridiana de Barcelona. Foto: Sergi Cámara

Aldarulls al centre de Barcelona Foto: Martí Urgell

Candidatura a l'executiva d'ERC, amb Pere Aragonès i Marta Vilalta al capdavant, amb una foto d'Oriol Junqueras i Marta Rovira. Foto: Pol Solà/ACN

Enmig de la convulsió política i just quan acaba d'encaixar una pena de presó de 13 anys, Oriol Junqueras ha posat punt i final a un llibre de literatura sobre l'amor. Un contrast paradoxal en una època marcada per tribunals i falta de diàleg. Ara, es debat sobre si seguir amb la física quàntica o bé una altra cosa que li volta el cap i que no explica encara. I segueix fent política. Per davant, té el llarg calendari de condemna imposat pel Suprem i, en paral·lel, una estratègia política clara. En això inverteix bona part del seu temps a la presó.Des de la cel·la ha vist les marxes passives per una banda, i els aldarulls, focs i barricades al carrer per l'altra. I les càrregues. I la crisi de Govern. I com Pedro Sánchez no agafa el telèfon a Quim Torra. La voràgine és tal, que les respostes li brollen lúcides, sense titubejos i amb filtres per no trepitjar alguns ulls de poll. Fins a tal punt, que sembla que ha paït ell abans la llarga condemna que pesa sobre les seves espatlles que no pas el propi moviment independentista. Junqueras rep aen la que ha estat la primera entrevista presencial des de la publicació de la sentència. La conversa, veloç i a voltes desordenada, és recollida a bolígraf i llibreta. "Apunta, apunta bé", demana sovint. Aquest n'és el resultat.- Estic molt bé. Jo deia que probablement seria al voltant de 12 anys, cosa que no vol dir que no sigui igualment una salvatjada i una bestiesa.- Els he estudiat durant molts anys. Les Juntes de Guerra, les Juntes d'Estat. Per tant, podríem dir que em sorprèn menys. A la meva família, el meu besavi per part de mare va ser acusat de rebel·lió després de la Setmana Tràgica. Al meu altre besavi li van posar preu a la seva vida després de la vaga de la Canadenca. La meva besàvia va ser assassinada per les tropes feixistes de 1938. La meva mare va ser acusada de sedició per organitzar una vaga a l'Hospital de Bellvitge en plena dictadura franquista. Ells no es van rendir. Jo tampoc.- Ho hem d'assumir. La presó també és una manera de plantar una llavor. És una oportunitat per explicar al món aquest conflicte. Tenia clar des del principi que ens empresonarien, fins i tot quan els meus col·laboradors em deien que no. És un orgull ser aquí per posar urnes.- L'indult se'l poden fotre per on els hi càpiga.- La pena, per molt que diguin, es compleix íntegrament sempre.- És que no és una manera de castigar-me a mi, sinó de castigar i intimidar tothom. Ens empresonen perquè intueixen que tenim capacitat de sumar i de generar consensos. Estem aquí perquè intueixen la nostra capacitat de sumar i de guanyar. Intentem precisament això, adreçar-nos a tothom. Per això algú amb una bandera espanyola pot passejar amb les Marxes per la Llibertat sabent que ara això ja no va només d'independència. Aquesta és la meva manera de fer, i no pas cremar un contenidor. Jo això no ho he fet.- No ho fan perquè sí i a qualsevol lloc. Això està passant en un lloc concret i és inqüestionable que es dona en un context de tremenda injustícia contra tota la societat. Quan es condemna el dret d'expressió i d'opinió s'està fent contra tothom. També s'estan colpejant vianants que van pel carrer. Si això no fos veritat, no hi hauria tantes imatges ni 60 periodistes que han patit càrregues.- S'ha de saber apreciar la bona feina de la immensa majoria de la policia, però també reconèixer que alguns no ho fan així. A mi no m'agrada gens el que he vist.- L'horitzó és clar: com exercir els drets i poder celebrar un referèndum en un context democràtic. I això ho hem d'aconseguir sent cada vegada més, aconseguint consensos cada cop més amplis. S'equivoca qui digui que no n'hem de ser més.- Però és que jo crec que tots dins de l'independentisme estem d'acord amb què l'objectiu és una República i que per arribar-hi cal un referèndum, i que per aconseguir aquest referèndum calen majories àmplies i transversals. Altra cosa és que a algú li interessi dir que aquest consens no existeix.- Doncs quan hi hagi majories prou àmplies per fer-lo efectiu.- Jo estic satisfet i profundament orgullós de la resposta del Govern.- La gent té dret a estar enfadada, a sentir ràbia o a estar entusiasmada. Jo no estic decebut, estic orgullós del que hem fet i del meu esforç.- La decepció és la resposta més útil? Probablement no. La gent pot estar frustrada, trista o contenta o feliç. Però mirin qualsevol procés semblant al nostre. Quina actitud era més útil? La constància, l'esforç i el coratge. Celebro els que s'esforcen cada dia per sumar més. Aragonès des del Govern o Torrent el cap de setmana passat intentant convèncer més gent.- És més útil l'esforç d'entendre els altres i treballar des d'àmbits socials i universitaris que cremar un contenidor. Companys va dir als joves universitaris a Montpellier abans que comencés la Segona Guerra Mundial que seguissin estudiant i preparant-se perquè Catalunya només ens té a nosaltres i hem d'excel·lir en tots els àmbits de la vida.- Que no oblidin que s'han de preparar i formar i no caure ni en la pedanteria de creure que tot s'aprèn a les aules ni en la pedanteria de pensar que les universitats no són útils per aprendre. Han de fer un esforç constant per no caure en un egoisme individualista estèril ni en un uniformisme que suposi deixar-se portar acríticament. Ells, més que ningú, han de fer un esforç de respecte constant cap a la pluralitat d'opinions. En moments de dubtes, sempre va bé llegir clàssics, com Voltaire.- No puc deixar d'estar preocupat quan veig que la democràcia és perseguida. Entenc i comparteixo moltes inquietuds i emocions, però la societat es construeix amb l'esforç de respectar la diferència i cal molt coratge. I això aquests joves ho han de fer.- No em desanimo. Segur que Gandhi es va estavellar infinitat de vegades contra l'imperi britànic. I Mandela amb l'apartheid a Sud-àfrica. No es van rendir, oi? Doncs jo tampoc.- Depèn de quant respecti l'Estat la democràcia. Hem de persistir i ser més forts. Que intentin perseguir-los no vol dir que hagin de renunciar. La millor prova que cremar un contenidor no és més útil que fer un doctorat és que qualsevol pot cremar un contenidor i, fins i tot, que algú ho faci en contra teva. Cal guanyar democràticament, amb majories més àmplies.- Hi ha a qui li fa mandra la transversalitat perquè li costa gestionar la pluralitat. Ens hem d'adreçar al món amb paraules i actituds que el món entengui. Tindrem èxit quan siguem reconeguts en aquest sentit, i vincular la nostra causa a d'altres que mobilitzen societats arreu del món, com la justícia social i la lluita contra el canvi climàtic. Cal que el món percebi que la nostra causa es desenvolupa en termes que puguin fer seus. Aquest reconeixement és imprescindible. Han poder entendre què els estem dient quan parlem de República Catalana i d'independència com a una causa per la llibertat.- Jo pregunto: seria possible que això passés al Regne Unit, Canadà o Holanda? És inimaginable perquè no passa, perquè està fora de les bones pràctiques de tota societat europea o democràtica. Costa d'entendre que només s'interessi per uns ferits i no per uns altres. Quan discrimina demostra quines són les seves prioritats i que no vol ser el president del conjunt dels ciutadans, només d'una part de la seva societat. A mi no se m'hauria acudit mai fer això.- Torra té el deure de representar tots els catalans.- Té el deure de fer-ho i, en cas que se li posi el dubte, esforçar-se per demostrar que no és així. Jo no tinc dubtes de que ho faci.- Jo segur que no ho faria així. Dialogo amb tothom des de la discrepància ideològica. Ho feia amb Soraya Sáenz de Santamaría, fins i tot amb els que van venir de testimonis per intentar que em condemnessin a 25 anys de presó. La meva consciència és neta, transparent i lleugera sempre.- T'has de sentir orgullós i intentar-ho mil vegades. Persistir en això és un símbol de coratge, treballar cada dia pel diàleg fins i tot quan els altres et menystenen. Cada dia.- Calen majories més àmplies i transversals. Aquest esforç no s'ha d'acabar mai.- Sempre és un bon moment perquè els ciutadans s'expressin. Segur que ningú està en contra de que la gent voti. Per això són les eleccions. Molta gent creu que calen majories més àmplies i transversals. Segur que és bo que els ciutadans s'expressin, però no em toca a mi. Segur que unes noves eleccions són una oportunitat per sumar més.- No m'agrada el que he vist els darrers dies. Condemno tots els actes de violència física i estructural. S'ha de fer tot el possible per oposar-se a aquesta via. Si estigués ara al carrer, seria el primer en donar la cara contra això. Hem d'estar al costat de les actituds que rebutgen això, demostrar cada dia que aquesta és la nostra actitud. Tan debò ho pogués fer amb els meus gestos, però només ho puc fer a través de la paraula escrita.- El que ERC decideixi.- Arribat el moment, seré clar i ningú dubtarà sobre què penso.- Aragonès està qualificadíssim per assumir aquesta responsabilitat i moltes més. Segur que pot fer-ho molt bé.- Al partit hi ha molta gent qualificadíssima.- No hi ha desconnexió, estem dient el que diem des de fa temps. Si algú té algun dubte n'estic segur de que la claredat de les meves paraules l'haurà dissipat.- S'ha de mantenir perquè creiem que és el millor.

