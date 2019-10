Les Terres de l'Ebre, entre les 100 millors destinacions sostenibles del món

Per quart any consecutiu l'associació Global Green Destinations ha reconegut la marca turística Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món. Els valors mediambientals de la zona l'han fet mereixedora del guardó, lliurat el dia 10 d'octubre a Mali Losinj, Croàcia.L'adjunt a direcció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Albert Folch, ha assistit al congrés que ha aplegat del 8 al 12 d'octubre representants de destinacions sostenibles i experts governamentals, empresarials i acadèmics. Una presentació del Patronat ha apropat el disseny de producte turístic sostenible a les Terres de l'Ebre als assistents, dins el programa d'activitats del congrés.Global Green Destinations és una associació global per al turisme responsable, que dóna suport a les destinacions, regions i països en la millora de la qualitat, la sostenibilitat i la visibilitat en el mercat. L'entitat té com a objectiu la creació d'eines i plataformes per donar suport a les destinacions en la millora de la sostenibilitat i la qualitat, i per fer-ne promoció pública. Pel que fa als guardons a les 100 millors destinacions del món, l'objectiu és enfortir el perfil d'aquests indrets envers el turisme responsable i verd.

