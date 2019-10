La Fiscalia del Tribunal de Comptes rebutja investigar la indemnització exprés del projecte Castor

La Fiscalia del Tribunal de Comptes ha rebutjat investigar l'existència de possibles irregularitats comptables derivades de l'aprovació i el pagament, per part del govern espanyol del PP, de la indemnització a l'exconcessionària del projecte Castor, Escal UGS.El grup Cas Castor, format per X-Net, l'Observatori del Deute en la Globalització i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, va demanar a l'organisme que investigués els acords del Consell de Ministres del 3 d'octubre de 2013 que van permetre el pagament exprés de 1.351 milions d'euros a l'empresa controlada pel grup ACS de Florentino Pérez per renunciar a la concessió. El Tribunal de Comptes considera que els denunciants han de provar el dany real efectiu.El grup va portar fa unes setmanes el cas a la Fiscalia del Tribunal de Comptes a partir dels arguments de la sentència del Tribunal Constitucional, de desembre de 2017, que considerava que la decisió es va prendre de forma inadequada i que perjudicava les arques públiques.La mateixa sentència ha acabat portant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a fer marxa enrere i reclamar tant als bancs que van facilitar el crèdit per fer efectiu el pagament –i que tenien els drets de cobrament a càrrec de la factura del gas dels pròxims 30 anys- com a Enagás –encarregada de tancar esta operació, així com de la hibernació i manteniment de les instal·lacions- a retornar els prop de 370 milions d'euros que ja havien cobrat.Sorprenentment, la Fiscalia considera, en este cas, que han de ser els mateixos denunciants els encarregats de provar el dany real i efectiu sobre els fons públics. Tampoc entrar a valorar si una decisió ha estat o no oportuna, tot i que, recorden des de Cas Castor, això no va ser així almenys en la primera sentència d'esta instància sobre els fons voltor del govern d'Ana Botella a Madrid."Desgraciadament, nosaltres no som el Tribunal de Comptes i no tenim potestat ni possibilitat per indagar processos absolutament opacs que no han respectat els mínims exigibles en matèria de transparència", ha argumenta tels denunciants en un comunicat, tot identificant este episodi com un més dels "abusos sistèmics que es quedaran sense investigats". "Tot i que no defallirem i seguirem buscant que es faci llum i justícia sobre el despropòsit del Castor", han tancat.

