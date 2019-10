El PSOE diu al Parlament Europeu que Torra ha donat suport a una entitat «investigada per terrorisme»

El PSOE ha assegurat al grup socialista a l'Eurocambra que el president Quim Torra ha donat suport a l'entitat "investigada per terrorisme", Tsunami Democràtic. En aquest missatge a tots els eurodiputats socialistes que ha pogut veure l'ACN, el partit de Pedro Sánchez acusa Torra de no condemnar les "manifestacions violentes" a Catalunya."Per contra, Torra ha insistit a celebrar un nou referèndum d'independència, tot i que això ha sigut declarat il·legal". La delegació socialista ha demanat també en aquest missatge als companys de grup que els contactin "abans d'adoptar cap posició política" sobre Catalunya que pugui rebre el suport "dels moviments populistes i nacionalistes".

El PSOE ha enviat aquest missatge abans que es votés a l'Eurocambra la possibilitat de celebrar un debat sobre la situació a Catalunya arran de la sentència.Els socialistes exigeixen a Torra que reuneixi a "tots els partits polítics" a Catalunya "immediatament" per garantir un diàleg "representatiu" que inclogui totes les sensibilitats "no només les independentistes". "Això seria un gest abans d'una eventual reunió amb Sánchez", demanen.La delegació del PSOE a l'Eurocambra també ha assegurat als seus companys de grup que les "manifestacions pacífiques" contra la sentència de l'1-O a principis de la setmana passada van demostrar "la qualitat de la democràcia espanyola". Tot i això, remarquen que els dies posteriors a la decisió del Tribunal Suprem va créixer "la violència als carrers"."La policia catalana i espanyola han estat coordinant totes les seves actuacions per evitar danys importants", defensen.