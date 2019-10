Casado situa Espanya com un «bé moral» i pressiona per recuperar la competència de presons

Pablo Casado ha afirmat aquesta tarda a Barcelona que Espanya és un "bé moral" i que no només existeix, sinó que "és bo que existeixi". Ha fet un discurs patriòtic espanyol, dient que estima Espanya no perquè sigui perfecta sinó perquè aspiri a ser-ho. "Espanya no és la paraula d'un problema", però "ha faltat lleialtat cap al que és comú". Ha fet també una crida a la "convivència", també amb els qui "avui estan d'esquena a la llei". Però mentre arriba aquest moment, el líder del PP ha demanat que s'informi "del que està passant a Lledoners" i, si és necessari, es traslladi els presos fora de Catalunya.S'ha compromès a recuperar la transferència de la competència de serveis penitenciaris, cedit pel govern socialista a la Generalitat el 1983, en cas que el PP arribi al govern d'Espanya. El president del PP ha enunciat un seguit de mesures de repressió en cas que el seu aprtit torni a la Moncloa: prohibir per llei l'indult en cas de rebel·lió i sedició, intentar reformar el sistema d'euroordres per aconseguir que la justícia europea hagi d'atendre automàticament les peticions de les autoritats espanyoles, tornar a tipificar al codi penal la convocatòria de referèndums i recuperar el delicte de rebel·lió impròpia, que no exigeix la violència.Casado ha reclamat a totes les forces constitucionalistes que tanquin les portes a "falses esperances de concessions" als independentistes. Ha reclamat a Pedro Sánchez que obligui el president de la Generalitat, Quim Torra, a "cessar en el desacatament i la incitació" als aldarulls i ha denunciat la "complicitat" de la Generalitat davant la "kale borroka" fent que els qui han provocat els incidents paguin les destrosses.Ha assegurat que Sánchez ha pecat d'imprevisió a Catalunya i ho ha exemplificat amb la imatge d'avui del president en funcions sortint d'un hospital enmig de la cridòria i protegit. Ha denunciat que mil guàrdies civils estiguin inactius a Catalunya quan la resta de cossos policials estan sotmesos a una pressió i uns horaris esgotadors aquests dies.El líder del PP ha fet aquesta intervenció aquesta tarda, en el transcurs d'una reunió de la junta directiva del PP català a l'hotel Grand Marina, on el partit sol celebrar molts dels seus actes.Mentre continuen les protestes per la sentència , el líder del PP, Pablo Casado, ha estat aquest dilluns a Barcelona. A la una del migdia, Casado ha visitat la Capitania Superior de Policia, a Via Laietana, per expressar el seu suport a les forces de seguretat de l'Estat. La seu policial, que és un dels espais de la protesta pel veredicte del Tribunal Suprem i l'actuació policia, ha esdevingut també lloc de "peregrinació" dels líders unionistes.Casado ha mostrat el seu suport a la policia i ha dit que ha vingut també per interessar-se per la salut de tots els, "en especial per la del policia nacional que es debat entre la vida i la mort". El líder de l'oposició ha demanat que les forces de seguretat disposin de tots els efectius necessaris. Ha reclamat que el govern Sánchez "lideri la política de firmesa i no l'apaivagament".Pablo Casado ha afirmat que ell sí que atendria les trucades del president Torra, però per anunciar-li "que trenca tots els acords amb JuntsxCat i amb qualsevol partit independentista en quaranta ajuntaments d'aquesta comunitat autònoma". Sobre l'intercanvi de cartes entre els presidents, ha reclamat que el que ha d'enviar Sánchez a Torra és "el requerimentdel compliment de les seves obligacions legals i constitucionals de la Generalitat". Ha dit que Torra no pot seguir al davant d'una força com els Mossos.Casado, que no ha entrat a Capitania sinó que ha rebut les explicacions d'un oficial del cos i n'ha saludat d'altres al carrer, s'ha referit a l'afirmació de Rivera de diumenge, quan va dir que volia ser president per posar a la presó els qui "intentin trencar Espanya". El líder del PP ha aprofitat aquestes declaracions per assegurar que "en una democràcia hi ha separació de poders i són els jutges els qui posen la gent a la presó" i no els dirigents polítics. Casado ha estat acompanyat del president del PP català, Alejandro Fernández, Cayetana Álvarez de Toledo i Josep Bou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor