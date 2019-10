Els CDR porten de nou la protesta a Interior i tenyeixen les furgonetes dels Mossos

EN DIRECTE Desenes de globus a la concentració convocada pels @CDRCatOficial a les portes de la conselleria d'Interior a Barcelona. Demanen inflar-los de pintura i "posar color" a l'edifici; imatges de @AdriaCostaRifa https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/you8wZCIIV — NacióDigital (@naciodigital) October 21, 2019

EN DIRECTE Comença el llançament de globus amb pintura contra les furgonetes dels @mossos. Crits de "Fora les forces d'ocupació"; vídeo de @andreumerino des de la conselleria d'Interiorhttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/HhXhjwcd1d — NacióDigital (@naciodigital) October 21, 2019

La furgoneta dels Mossos, plena de pintura a les portes d'Interior. Foto: Adrià Costa

EN DIRECTE Desenes de manifestants ensenyen el cul en direcció a les furgonetes dels @mossos que protegeixen la conselleria d'Interior; informa @andreumerino https://t.co/mEUAt6IXEl #SentènciaProcés pic.twitter.com/FmfjOdruuf — NacióDigital (@naciodigital) October 21, 2019

Festa amb globus a les portes de la conselleria d'Interior. Foto: Adrià Costa

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han tornat a convocar una concentració davant la conselleria d'Interior. Centenars de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici del departament que dirigeix Miquel Buch, al qual els CDR consideren responsable directe de la violència policial exercida pels Mossos d'Esquadra, per demanar-ne la seva dimissió,Després de manifestar-se davant del departament dimecres passat, concentració que va desencadenar la nit més tensa fins al moment, aquest dilluns hi han tornat. El lema de la manifestació és "Festa del Globus".Els CDR han demanat als manifestants que portessin de casa globus plens de pintura per "posar color" al departament i als que el "custodien", en referència als antiavalots de la policia catalana. A l'inici de la concentració els llançaments eren a l'aire, però minuts després alguns concentrats han començat a tirar-los contra l'edifici i les furgonetes dels Mossos.Els manifestants entonen consignes en favor de la llibertat i contra "les forces d'ocupació" i contra el conseller Buch. "No us mereixeu la senyera que porteu", dirigint-se als Mossos, o "No és violència, és autodefensa", s'ha pogut sentir també.Des que el Tribunal Suprem va dictar la sentència del judici de l'1-O, els cossos policials han detingut 202 persones, de les quals 104 han passat a disposició judicial i 28 estan en presó provisional. A més, hi ha gairebé 600 persones ferides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor