Presó provisional per als dos ultres que van agredir un jove dijous a Barcelona

EN DIRECTE Brutal pallissa d'un grup feixista a un jove entre els carrers Balmes i Rosselló https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/X9H8y918wI — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

El jutge ha enviat a presó provisional els dos ultres detinguts per agredir un jove dijous passat a Barcelona, tal com ha avançat eldiario.es. L'agressió es va produir la nit de dijous a la cruïlla entre Balmes i Rosselló. Diversos feixistes es van abraonar contra el noi i el van colpejar brutalment.Els ultres havien baixat des de la plaça Artós de Sarrià, on s'havien concentrat al vespre. Els dos detinguts tenen entre 20 i 25 anys i se'ls imputa un delicte de lesions. Durant el procediment es podria valorar l'agreujant d'agressió per motius ideològics.

