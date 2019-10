El Parlament Europeu rebutja debatre la situació a Catalunya al ple d'aquesta setmana

El Parlament Europeu ha rebutjat aquest dilluns debatre la situació a Catalunya al plenari d’Estrasburg d'aquesta setmana. Amb 299 en contra, 118 a favor i 21 abstencions, la proposta del grup dels Verds/ALE no ha tirat endavant.En la intervenció durant el plenari per presentar la proposta, el colíder del grup dels Verds/ALE, Philippe Lamberts, ha defensat que la qüestió catalana és un "problema polític" i ha lamentat que fins ara no se l'hagi donat una "solució política". És per aquest motiu que ha reivindicat la necessitat d'un "debat serè" i "calmat" que porti a "trobar una solució política".

L'eurodiputat socialista Javier Moreno ha justificat el vot en contra del seu grup perquè "no hi ha cap raó per tenir un debat sobre un afer que és intern". A més, ha defensat que a Espanya hi ha una "democràcia moderna" i "forta" i que és un "estat de dret".



Per la seva banda, l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha intervingut per deixar clar que els populars votarien en contra de la proposta. La votació, però, s'ha repetit dos cops, després que l'eurodiputat irlandès Matt Carthy ho demanés i lamentés que l'Eurocambra s'hagi negat a "tenir un debat" sobre la situació a Catalunya.