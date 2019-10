El jove que va saltar al Camp Nou per reclamar la llibertat dels presos haurà d'anar a judici

Lo que la TV UEFA Champions League te censura y nadie te dirá porqué... Un espontaneo en el campo, minuto 17:14 Gritos de IN-DE-PEN-DEN-CIA!!!#BarçaLiverpool pic.twitter.com/Gp9xSP335y — Estat de setge 🚧 HoTornaremAFer (@Assetjats) May 1, 2019

Àlex Aymerich, el jove que l'1 de maig va saltar al Camp Nou per denunciar la situació dels presos polítics en un partit de la Champions entre el Barça i el Liverpool , haurà d'anar a judici acusat d'un delicte de lesions lleu. La seguretat del F.C. Barcelona l'acusa d'haver clavat un cop de puny a un auxiliar per poder saltar al camp i per aquest motiu ha estat citat a declarar dimecres al migdia.En declaracions a, Aymerich deixa clar que tot plegat és fals i ell en cap cas va pegar ningú. "Volen criminalitzar la nostra acció perquè no van ser capaços d'impedir-la", assegura, i afegeix que seria "impensable" demanar l'alliberament dels presos "a cops de puny". A més, el jove també recorda que aquell dia, amb motiu del partit, el Camp Nou era ple de càmeres i, si s'hagués produït l'agressió, segur que s'hauria enregistrat.Aymerich ha decidit fer un comunicat per tal que "se sàpiga la veritat" i deixar clara la seva innocència. Fa uns mesos, entrevistat per aquest diari, el jove no estava segur si rebria una multa. "Vull imaginar que el Barça té coses millors a fer que sancionar-nos", explicava just l'endemà del partit.

