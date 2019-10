L'ANC activa un telèfon d'assistència psicològica per als «afectats per la repressió»

⬛⬜❗ Atenció: activem un servei d'assistència psicològica per als afectats per la repressió.



Telèfon gratuït:

📞 93 347 17 14 extensió 1036



Servei possible gràcies als milers de sòcies i socis de l'@assemblea.

Fes-te'n! https://t.co/7KxoWcO87m #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/Ihyobsh1Gp — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 21, 2019

L'ANC ha activat aquest dilluns un servei d'assistència psicològica per als "afectats per la repressió". Es tracta d'un telèfon gratuït –el 933 37 17 14, extensió 1036- que han fet públic a través de les xarxes socials. L'entitat assenyala que aquest servei és possible gràcies als milers de socis de l'Assemblea.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat que ja són quatre persones que han perdut la visió d'un ull i que hi ha un total de 579 ferits en aquests sis dies de protestes. Davant aquest balanç, Torra ha expressat la seva indignació pel seu canal de Twitter i ha titllat aquesta situació d'"inacceptable". El president també ha recordat que el Parlament de Catalunya va prohibir l'ús de bales de goma perquè "generen lesions irreversibles".El Síndic de Greuges també s'ha pronunciat davant les conseqüències dels aldarulls i els ha considerat "actes de violència policial". A més, ha cridat als Mossos d'Esquadra i a la policia nacional espanyola que obrin expedients "davant d'actuacions impròpies de policies democràtiques".

