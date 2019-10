La família de la noia detinguda divendres acusa la policia espanyola de manipular proves

Té 22 anys. Apallissada i detinguda per manifestar-se pacíficament. Fins 10 hores després no li han permès trucar la seva família. On anirem a parar?!!! pic.twitter.com/VS73PzbhS7 — Sara Riera (@sararieralopez) October 19, 2019

La família de la Xènia Garcia, la jove de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) detinguda divendres a Barcelona per la policia espanyola durant una de les protestes dels darrers dies contra la sentència de l'1-O assegura que s'han manipulat proves per acusar-la de delictes que no ha comès.En declaracions a Catalunya Ràdio , l'Anna -la mare de la Xènia- explica que, en comparèixer davant la jutge, "li van ensenyar com a proves unes fotografies de les motxilles de cadascun dels cinc detinguts aquell dia, però amb la mateixa bola de petanca a cadascuna" com a prova de material subversiu. Això, segons assegura, "demostra que han manipulat les proves".Pel que fa a la detenció, explica que la seva filla li ha dit que anava amb una amiga pel carrer Jonqueres, paral·lel a Via Laietana: "Ella ha explicat que es manifestaven de forma pacífica. De cop van aparèixer tres furgons de la policia i elles, per por, van començar a córrer quan van baixar els agents. A l'amiga li van clavar un cop de porra a la cella i a la Xènia la van reduir". A partir d'aquí, també denuncia l'actuació dels agents de la policia espanyola: "La van apallissar i després la van arrossegar a la furgoneta. Un cop dins van continuar i anaven cridant Mata-la, Mata-la!".La jutgessa va decretar presó sense fiança a Wad-Ras per la Xènia, acusada d'atemptat contra l’autoritat, desordres públics i danys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor