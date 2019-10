Detingut per atropellar un manifestant i un mosso al tall de la C-17 i C-25

Imatges de l'atropellament a part dels manifestants que aquesta tarda tallaven la C-60 a Argentona. Es continua necessitant informació del conductor. pic.twitter.com/YYbbUGFg2f — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 20, 2019

Un manifestant i un mosso d'esquadra van resultar ferits aquest diumenge després que un cotxe els atropellés a prop del tall de la C-17 i la C-25, a Gurb . Els fets es va produir en un camí de carro que permetia accedir al tall al voltant de les 11 de la nit.Els dos ferits se'ls va traslladar a l'Hospital de Vic amb lesions de poca gravetat. S'hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).El conductor es va presentar després a la comissaria dels Mossos de Vic on el van detenir. En les properes hores passarà a disposició judicial.També diumenge, un conductor va atropellar dues persones en el tall de la C-60 a Argentona. El vehicle va circular pel voral de la via per saltar-se el tall i va atropellat primer una persona i, uns metres més endavant, una segona. Tot seguit, es va donar a la fuga.

