Denuncien la investigació a Boye al relator de l'ONU per a la independència de jutges i lletrats

El Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans ha denunciat la investigació de l'Audiència Nacional a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al Relator Especial de l'ONU per a la independència de jutges i lletrats. L'entitat que agrupa advocats de drets humans, entre ells Boye, ha emès un comunicat aquest dilluns on assegura que la investigació per un delicte de blanqueig de capitals està basada en "un pretext fals amb l'objectiu de desacreditar" Boye per defensar Puigdemont.Per això, ha reclamat al Relator Especial de l'ONU, Diego García-Sayán, que exigeixi al govern espanyol "mesures contra els atacs" al lletrat de l'expresident i que "garanteixi la neutralitat de la judicatura espanyola".El centre amb seu a Berlín creu que s'estan fent "denúncies de mala fe processal" contra Boye per "descoratjar-lo en l'exercici legítim dels seus deures professionals". En aquest sentit, remarquen que la sentència de l'1-O ha donat pas a "una nova onada d'atacs" contra Boye. "La investigació pretén destruir la reputació i experiència professional de Boye", afirma Wolfgang Kaleck, secretari general d'aquesta organització. L'Audiència Nacional (AN) ha ordenat registrar el domicili i el despatx de l'advocat Gonzalo Boye a Madrid en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals relacionat amb un delicte contra la salut pública. La investigació inclou altres entrades. La magistrada María Tardón ha citat a declarar Boye dimecres a les 12 hores com a investigat per un delicte de blanqueig de capitals, segons han informat fonts jurídiques. La causa està sota secret d'actuacions.Boye és advocat de Carles Puigdemont i de Quim Torra. Els registres els estan fent diverses unitats de la Comissaria General de Policia Judicial de la Policia Nacional. Entre elles, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) i la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV). Investiguen un delicte de blanqueig procedent del narcotràfic, segons han explicat a l'ACN fonts policials.A primera hora del matí els agents de la Policia Nacional han escorcollat el domicili de Boye a una urbanització a un municipi als afores de Madrid. Cap a tres quarts de dotze agents de la policia judicial han entrat al despatx de l'advocat, acompanyats del mateix Boye.

