El Consell estudiarà la sentència sobre el Port Mediterrani

La Generalitat Valenciana estudiarà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJCV) que anul·la l'informe del Consell que denegava l'any 2016 la proposta del Pla d'Actuació Territorial Estratègica (ATE) "Port Mediterrani" per a decidir si presenta recurs.Així ho ha indicat el president Ximo Puig en declaracions als mitjans, en què ha explicat que abans d'anunciar un recurs "s'ha d'estudiar la sentència i veure exactament quina part dels informes no estaven ben realitzats o no eren suficientment clars."No tenim una posició prèvia, el que volem és que es compleixi la legislació", ha dit Puig, perquè al país Valencià "hi ha seguretat jurídica".Els magistrats han estimat parcialment el recurs presentat per la mercantil promotora del projecte i consideren que la memòria ambiental desfavorable a aquest projecte comercial, hoteler i d'oci a la localitat de Paterna (Horta) és insuficient, per la qual cosa ordenen retrotraure el procediment perquè l'administració emeti un nou informe que fixi les condicions necessàries perquè aquesta actuació sigui sostenible.

