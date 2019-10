Els comerciants del centre de Barcelona calculen que l'activitat va caure fins a la meitat durant la setmana passada

El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha explicat que l'activitat als comerços del centre de Barcelona va caure entre un 30% i un 50% com a conseqüència dels aldarulls de la setmana passada com a protesta per la sentència del procés.En declaracions després de reunir-se amb el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, Jené ha recordat que han estat "set dies de paràlisis" i que s'han produït "danys quantiosos" en terrasses i mobiliari urbà, mentre que els sabotatges han estat "més minoritaris", concretament uns tres o quatre. Per la seva banda, el president de l'ACAVE, Martí Sárrate, ha explicat que la setmana passada es van produir diversos canvis arran del bloqueig de l'aeroport i de la vaga de divendres.

Jené considera que els episodis violents al centre de la ciutat van tenir "repercussions molt directes l'activitat econòmica de la ciutat" i ho ha definit com una "situació de moltíssima tristor" per part de la ciutadania i del sector econòmic, "especialment del comerç". En aquest sentit, ha demanat "sentit comú i una necessitat d'entesa" perquè l'activitat política "es traslladi als despatxos i no al carrer".



Pel que fa el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sárrate, ha comentat que en els darrers dies s'han produït alguns canvis en els vols dels viatgers després del bloqueig del Prat dilluns passat, que va comportar nombroses anul·lacions, i de la vaga general del 18-O.



Sárrate ha comentat que de moment la situació" no és greu" però ha reclamat que no s'allargui en el temps perquè "perjudicaria l'economia". "En això estem treballant, suposo que ho aconseguirem", ha subratllat el president d'ACAVe, que confia que els problemes de caire polític es traslladi a les empreses, a l'economia i al carrer.