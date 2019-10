VÍDEO Els disparen i els intimiden: denuncien un nou cas d'abús policial a Girona

Girona. Divendres, 18 d'octubre. Són quarts de tres de la matinada i la calma fa estona que torna a regnar als carrers després d'una intensa nit d'enfrontaments entre milers de manifestants i la policia, coincidint amb la històrica jornada de vaga general . Als voltants de la plaça U d'octubre, el so de trets d'escopeta alerta diversos veïns, que surten al balcó. Què està passant? Antiavalots de la policia espanyola intimiden un grup de joves que asseguren no ser independentistes i que només volen travessar el carrer per anar a casa.Segons han denunciat testimonis dels fets a, els nois intentaven explicar als agents que eren immigrants i que no tenien "res a veure" amb els aldarulls. "Només volem agafar el mòbil i marxem", cridava un, amagat a la cantonada del carrer mentre assenyalava la zona del terra on hi havia l'aparell. Segons les mateixes fonts presents, li hauria caigut en sortir corrents després que els agents els disparessin projectils. Instants abans, els policies els haurien dit "sortiu, sortiu, que no us farem res".Tal com es pot veure en el vídeo, difós per un usuari de Twitter i cedit a aquest diari, els cinc antiavalots, protegits amb escut i amb un parell d'escopetes, comencen a avançar caps als joves. Un dels agents crida "A por ellos!" i es posen a córrer. Quan arriben a l'alçada del telèfon mòbil, un dels policies el trepitja amb contundència, fet que genera la indignació dels testimonis. Immediatament després s'entrebanca i cau a terra. Abans d'acabar la gravació del vídeo s'escolta perfectament un nou tret de la policia.

L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en els casos "de mala pràctica policial" on els agents hagin actuat de manera "arbitrària i descontrolada" durant els disturbis a la ciutat. L'alcaldessa Marta Madrenas considera que cal "investigar alguns dels mètodes utilitzats", així com "qualsevol cas de persona ferida durant aquests últims dies per motius ideològics".



En una carta que ha enviat als consistoris del partit judicial de Girona, l'alcaldessa diu que hi ha casos que han afectat "persones alienes als aldarulls" i que és on cal posar-hi el focus. Madrenas anima la resta de consistoris a seguir l'exemple de Girona i anuncia que obren una bústia electrònica perquè la ciutadania enviï fotos i vides, com ja va fer l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor