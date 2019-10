CCOO dona suport a una vaga general al Líban... però s'oposa a la de Catalunya

El Líban sí però Catalunya no. Comissions Obreres (CCOO) ha fet públic avui un comunicat de suport amb la vaga general convocada al Líban i amb la "revolta popular sense precedents" que viu aquests dies el país. L'aturada, convocada pel sindicat FENASOL, reclama instaurar un règim no confessional, recuperar "els diners robats", recuperar els mecanismes de "protecció social" i donar suport a l'economia nacional com a alternativa al model actual.L'entusiasme en favor de la vaga al Líban xoca amb la negativa frontal a l'aturada convocada divendres passat a Catalunya per part de la Intersindical-CSC. Aquesta acció no va rebre el suport ni de CCOO ni tampoc d'UGT, que van fer front comú amb les patronals. A la xarxa, aquest canvi de parer també ha estat criticat per molts usuaris, que han retret al sindicat el seu posicionament.

