El primer ministre d'Eslovènia, molt crític amb la repressió policial de l'Estat

Europa ataca Catalonia

Per remigio III el 21 d'octubre de 2019

Doncs jo preguntaria, a qui corresponga, si és acceptable clavar un exèrcit europeu (de l'OTAN) per a sotmetre República Catalana. Usar l'exèrcit europeu per, enfonsa les llibertats i drets humans d'una part d'Europa. Aquí, a la República Catalana hi ha: Exèrcit falangista verdós àlies GC. Franquista fins a la medul·la. Per tant típicament terrorista uniformada. I, A més militar. O siga, un exèrcit europeu, ens està segrestant els joves i malmeten l'economia i la ciutadania catalana. És correcte. Senyors dirigents europeus? Trobeu alguna diferència entre vosaltres i el govern Xinés, Rus o turc... Per exemple?