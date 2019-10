​La Policia Nacional escorcolla l'oficina de Viatges Alemany a Vic pels viatges d'entitats sobiranistes

La Policia Nacional ha escorcollat aquest matí l'oficina de Viatges Alemany a la plaça Major de Vic. Els agents han fet fora als treballadors i s'han estat mirant els ordinadors. Fonts de l'entorn apunten que busquen informació sobre viatges relacionats amb les entitats sobiranistes, com l'ANC, Òmnium o l’AMI, com per exemple el que van fer diversos alcaldes per anar a veure Carles Puigdemont a Bèlgica.En aquest sentit s'ha pronunciat l'alcaldessa de Vic Anna Erra remarcant que "és l'única connexió" per la qual s'entenen els escorcolls d'aquest matí. Erra ha apuntat que es tracta d'una persecució a les entitats sobiranistes o persones que han tingut contacte. "Estan intentant buscar coses que existeixen. No sé què volen trobar-hi", ha dit l'alcaldessa.Per això, ha denunciat "la pressió, el control i la persecució", que exerceix l'Estat i el món judicial contra els sobiranistes. "No volen escoltar què vol el poble de Catalunya. S'ha de començar a fer política i començar a entendre que aquest tema no desapareixerà per molt que ens vulguin reprimits i tancats", ha criticat.De fet, la Policia Nacional també ha escorcollat la seu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) . Els agents busquen indicis de presumpta malversació per part de l'ens municipalista, segons ha avançat El Confidencial. S'investiguen fets succeïts entre els anys 2011 i 2018. Aquest interval d'anys afectaria l'etapa en què l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, ostentava la presidència de l'ACM.Precisament, una de les qüestions que s'investiga és si l'ACM va pagar amb recursos públics viatges d'alcaldes i regidors a Brussel·les, on s'havien convocat manifestacions en suport als presos polítics i els exiliats. El pagament d'aquests viatges -concretament el del 7 de novembre del 2017- ja va generar polèmica, fins al punt que la Fiscalia va anunciar que obriria diligències d'investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor