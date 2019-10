L'Audiència Nacional imputa Boye per blanqueig de capitals

matar el mensajero

Per remigio III el 21 d'octubre de 2019 a les 17:17

En Turquía se encarcela a defensoras y defensores de los derechos humanos. Sembla que aquí també. Finalment, els borbònics ens tancaran a tots. Ens trauran sols per a treballar i alimentar-los. Amenaçats per un exèrcit de l'OTAN. I aquest diuen que és europeu. Igual que nosaltres els Països Catalans. Trobeu cap diferència entre la Xina, Rússia, Turquia .... I borbònia? En alguns països està posant-se de moda matar periodistes, de moment aquí sols els colpegen, acusar, fabricant "proves", advocats de Drets Humans. Borbònia, segur que els supera. De moment ja tenim un exèrcit amenaçant els nostres ciutadans. Clar que Europa està pendent dels Drets Humans a Polònia, la Xina, Rússia Turquia, Hongria. I no pot veure que a borbònia ens estan massacrant un dels seus exèrcits. Records a Euskadi. Allí les tortures i les amenaces i les desaparicions i el terrorisme de claveguera i els uniformats també feren tot el mal que pogueren i, també ploren mares pels fills torturats. Algun dia les llàgrimes es tornara bombes nuclears.... Quan vingueren per mi ja no hi havia ningú per protestar...