Torra ha condemnat la violència quatre cops en la darrera setmana

"La violència no ha estat mai la nostra bandera"

El president espanyol, Pedro Sánchez es nega a reunir-se -i a parlar per telèfon- amb el president Quim Torra amb l'argument que aquest abans ha de condemnar la "violència", en relació als aldarulls en protestes contra la sentència de l'1-O. Així ho va explicitar Sánchez -via el líder del PSC, Miquel Iceta- a Torra diumenge, en una carta en què li reclamava una condemna "contundent", i repetir-la "tants cops com calgui". Però el cert és que, en el moment d'enviar la missiva, Torra ja havia condemnat la violència quatre cops durant la setmana. En quatre dies consecutius. La primera condemna de la violència la va fer Torra dimecres a la nit, després d'una jornada d'intensos aldarulls a Barcelona. I va ser contundent. «Això s'ha d'aturar ara mateix», va clamar Torra, en un missatge institucional televisat d'urgència. Poc abans, Sánchez havia fet una compareixença a la Moncloa en què advertia que "modularia" la resposta a Catalunya en funció de l'"actitud" del Govern, i en què va reclamar un altre cop a Torra que "condemni" la violència. La segona condemna va arribar només dotze hores després, i en seu parlamentària. "Rebutgem i condemnem totes les violències, vinguin d'on vinguin i pretenguin justificar-se com vulguin", va afirmar Torra al Parlament dijous al matí.Sánchez va continuar considerant insuficient aquestes condemnes, i divendres va desatendre una trucada de Torra i li va exigir una «condemna rotunda de la violència» per dialogar. Una condemna que va arribar immediatament . "Ho tornarem a fer, tornarem a dir-los que condemnem la violència, quan s'ha produït", va proclamar, en una declaració institucional divendres al matí. "La violència no ha estat mai la nostra bandera a cap dels municipis del país. Fem una crida conjunta a la responsabilitat en futures convocatòries. Ens representa la democràcia i l'exercici dels drets i les llibertats", va assenyalar també.I encara va rebutjar la violència un altre cop Torra dissabte . "La violència mai no ha estat ni serà la nostra bandera, ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni a Girona ni a Lleida", va declarar, en una compareixença amb el vicepresident Pere Aragonès i els alcaldes de les quatre capitals de demarcació catalanes -excepte Colau-. Aquell mateix dissabte, Sánchez va desatendre una nova trucada de Torra

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor