Els comuns lamenten que Sánchez no visiti els ferits per les càrregues policials

El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha demanat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aprofiti el seu viatge a Catalunya per visitar els quatre manifestants que han perdut un ull per l'impacte de bales de goma llançades per la policia durant les protestes de la setmana passada a Catalunya per la sentència del procés.Asens ha fet aquestes declaracions abans de participar en una reunió extraordinària de càrrecs electes de Catalunya en Comú per valorar la situació política actual, en què segons el candidat dels comuns a les eleccions generals del 10-N cal "treballar per generar escenaris de diàleg" que al seu parer ha d'incloure la "llibertat dels líders socials i polítics condemnats" per la sentència del Suprem."Lamentem que Sánchez hagi vingut a Catalunya sense cap proposta concreta, més enllà de l'aplicació del Codi Penal", ha afirmat, a més de criticar que el president espanyol no proposi "ni federalisme, ni plurinacionalitat ni indults". Asens ha criticat que tant Sánchez com el president de la Generalitat, Quim Torra, "no només estan desconnectats entre ells sinó també de la majoria de la societat catalana".El líder dels comuns al Congrés; que ha comparegut acompanyat per la presidenta de Catalunya en Comú al Parlament, Jéssica Albiach; ha reiterat la "repulsa explícita" del partit a la violència dels aldarulls dels darrers dies a Barcelona "per part d'una minoria de persones que no representen el conjunt del moviment independentista", alhora que ha rebutjat "un excés en l'ús de la força" per part dels cossos policials, amb llançament de bales de goma que, ha recordat, estan prohibides a Catalunya.Asens ha pronosticat que és difícil que es restableixin canals de diàleg entre els governs català i espanyol atès que "tothom que té responsabilitats en el governs espanyol i català està més pendent de les enquestes i de com es posiciona de cara a les eleccions que no de resoldre el problema de fons". No serà fins després dels comicis del 10 de novembre quan, en la seva opinió, es resoldran "els problemes de fons".

