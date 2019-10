Un miler de persones es concentra a la delegació del govern espanyol per demanar diàleg a Sánchez

Concentració del Tsunami Democràtic a la delegació del govern espanyol per exigir diàleg a Sánchez Foto: Adrià Costa

Prop d'un miler de persones es concentra el matí d'aquest dilluns davant la delegació del govern espanyol a Barcelona, en una seguda per demanar diàleg a Pedro Sánchez, en previsió que aquest pugui visitar aquesta seu per reunir-se amb la delegada Teresa Cunillera, després d'anar a la Prefectura Superior de la policia espanyola i a l'Hospital de Sant Pau i al Sagrat Cor, on ha visitat agents ferits en els aldarulls de la setmana passada La majoria dels concentrats s'han assegut a la confluència dels carrers Mallorca i Roger de Llúria i criden consignes com: "Pedro Sánchez dona la cara", "¿Dónde estás, Pedrito, dónde estás?", "Llibertat presos polítics" i "Catalunya, antifeixista".La protesta l'ha convocat el Tsunami Democràtic , que ha fet al matí una crida "urgent" per concentrar-se entre les 13.00 i les 14.00 hores al lloc per reclamar a Pedro Sánchez i a l'Estat "Sit and talk. En la protesta, de fet, hi ha nombroses persones amb cartells amb aquest mateix missatge en anglès.La visita de Sánchez arriba després que el president Quim Torra hagi intentat infructuosament parlar amb ell els darrers dies. El propi Torra li ha demanat aquest mateix dilluns una trobada , però el president espanyol no la té prevista en la seva agenda, i refusa tenir-lo com a interlocutor

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor