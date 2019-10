L’Ajuntament de Barcelona demana aturar la «violència» i evita criticar l’actuació policial

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un grup de treball amb els principals agents econòmics de la ciutat per avaluar les afectacions que les mobilitzacions en protesta per la sentència han suposat a la ciutat. Aquest migdia el govern municipal s'ha reunit amb gremis, les patronals Foment del Treball i Pimec, CCOO i UGT. La trobada l'ha presidit l'alcaldessa, Ada Colau, però ha estat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni qui ha atès els mitjans. "Ha de cessar la violència als carrers de la ciutat", ha dit, mentre evitava qüestionar l'actuació policial.El tinent d'alcaldia ha xifrat en 2,7 milions d'euros el cost de rehabilitació de patrimoni públic danyat durant els aldarulls i ha avançat que l'Ajuntament estudia recórrer a la via civil per reclamar per danys i perjudicisCollboni ha esquivat les preguntes sobre els operatius dels Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola dels darrers dies a Barcelona, que en algunes ocasions han desembocat amb aldarulls. El primer tinent d'alcaldia s'ha erigit com a "portaveu" dels agents econòmics i socials i ha assegurat que estan "perplexos" per la situació de "violència extrema" que ha viscut la capital.A la reunió hi han assistit les patronals, agents del sector turístic i de restauració i representants d'espais escènics. A Collboni i Colau els han acompanyat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín. Collboni ha volgut fer una crida a la calma i a "desescalar" la tensió i ha insistit que els aldarulls han afectat només el centre de la ciutat. El tinent d'alcaldia també ha argumentat que anteriors aldarulls a la ciutat han demostrat que Barcelona té una capacitat de "recuperació ràpida" en situacions semblants. "Els actors econòmics volen recuperar la normalitat", ha dit.Collboni ha posat el focus sobre els turistes que visiten la ciutat, que ha xifrat en 150.000, i ha assegurat que l'Ajuntament ha intensificat les campanyes de comunicació per fer-los coneixedors del context actual.Preguntat pels mitjans, Collboni també s'ha referit a la negativa del president espanyol, Pedro Sánchez, a parlar amb Torra i al fet que el líder del PSOE sí que s'hagi posat en contacte amb Colau i amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. "Les trucades que ha fet Sánchez van en la bona direcció per destensionar", ha dit.Collboni també ha considerat que la solució al conflicte arribarà a través d'una "solució política" treballada pels "màxims responsables" i ha justificat que Sánchez hagi parlat amb Colau però no amb Torra. "El president ha parlat amb l'alcaldessa per expressar el seu suport a Barcelona", ha conclòs.

