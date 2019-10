ERC acusa Sánchez de no estar actuant com a president «de tots els catalans» per negar-se a dialogar

"A ERC no busquem excuses ni culpables ni deslleialtats", ha insistit Vilalta, que ha defensat que cal "unir-se més que mai"

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, és a Barcelona. Però ni pensa despenjar el telèfon ni pensa reunir-se amb el president Quim Torra. ERC censura l'actitud del líder del PSOE, de qui ha dit que, "avui, no és el president de tots els catalans" perquè deixa la cadira buida en un moment d'"emergència democràtica". La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha titllat d'"irresponsable" l'actuació de Sánchez i ha acusat l'Estat d'haver activat una "operació" que té per objectiu acabar amb l'independentisme a partir de la "guerra bruta" i les "clavegueres".Vilalta considera que Sánchez, que aquest dilluns és a Barcelona per visitar els policies ferits i traslladar el seu suport als cossos de seguretat està "menystenint" els catalans perquè totes les decisions que pren ho fa amb una "calculadora electoral a la mà". "Només va a veure els seus ferits", ha dit tot recordant que el sistema sanitari ni discrimina entre els ferits. Ha denunciat també la "brutalitat policial" que s'ha vist als carrers catalans en els darrers dies i ha exigit que es deixin de disparar bales de goma, prohibides a Catalunya des del 2014.ERC reclama a Sánchez que s'avingui a negociar una "sortida democràtica" a un conflicte pel qual la ciutadania està protestant de forma "pacífica i democràtica" i l'ha acusat d'assemblar-se cada vegada més a Mariano Rajoy. En aquest sentit, ha demanat també a tot l'independentisme tenir clar que l'"adversari" és l'Estat i no els diferents accents independentistes entre ells. En les darreres hores, Junts per Catalunya ha carregat contra el president del Parlament, Roger Torrent, per haver-se reunit amb l'alcaldessa Ada Colau i sindicat i entitats i ha arribat a dir que si no hi ha hagut una resposta consensuada a la sentència és per "alguns no ho han volgut"."A ERC no busquem excuses ni culpables ni deslleialtats", ha insistit Vilalta, que ha defensat que cal "unir-se més que mai". Ha esquivat defensar les eleccions com a una sortida a la situació de divisió tot deixant anar que "més endavant ja hi haurà altres respostes". Ha subratllat que fa mesos que es treballa en "consensos estratègics" i ha instat a "enfortir" els càrrecs electes del país. No s'ha pronunciat explícitament, però, sobre si s'hauria de convocar l'Assemblea d'Electes. Els consensos, ha insistit, passen per la defensa de l'amnistia, l'autodeterminació i els drets i les llibertats.Però malgrat les crides a no entrar en una espiral de retrets i acusacions de deslleialtats, els republicans sí que consideren que cal transmetre a la gent que protesta que la sortida al conflicte "costarà" i que, per tant, no serà ràpida. "Estem en fase acumulativa, hem de se sumar més", ha subratllat Vilalta, que ha recordat que els republicans porten un any i mig fent aquesta lectura i fent autocrítica. El president de la Generalitat, Quim Torra, però, va defensar la setmana passada exercir l'autodeterminació abans del 2022. "Nosaltres vam estar sols fent reinterpretació", ha dit la portaveu.

