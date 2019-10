Sánchez, als policies espanyols: «Nosaltres som molt més tossuts»

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dilluns la prefectura de Policia de Via Laietana, escenari d’alguns dels enfrontaments més durs dels últims dies, acompanyat del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Sánchez s’ha reunit amb els comandaments del cos per mostrar el seu suport i posteriorment s'ha desplaçat als hospitals Sant Pau i Sagrat Cor de la capital catalana per visitar alguns dels policies ferits.Durant la visita Sánchez ha demanat al cos contenció, perquè “en aquests moments és molt important garantir la moderació que representen les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per assegurar aquesta convivència que està en qüestió”, i els ha advertit que “la crisi no ha acabat, però hem de persistir”. “Ells probablement volen persistir i cronificar aquesta crisi, però nosaltres som molt més tossuts”, ha sentenciat.Sánchez visita Barcelona aquest dilluns després d’una setmana de disturbis i no té previst reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, malgrat les trucades i cartes que aquest li ha adreçat des de la publicació de la sentència de l’1-O.Per contra, el president espanyol ha reclamat de nou aquest dilluns per carta a Torra que condemni la violència de forma “rotunda” i l’ha advertit que deure de qualsevol responsable públic és vetllar per la seguretat dels ciutadans i de qualsevol espai públic o privat davant de conductes violentes.Durant la seva estada a Via Laietana el president espanyol ha qualificat els membres del Cos Nacional de Policia “d’exemple de professionalitat i vocació de servei públic”, un fet –ha dit- que en els últims anys l’opinió publicada ha menystingut. En aquest marc, el president espanyol els ha transmès el seu “reconeixement, agraïment, solidaritat i suport” i els ha demanat “ànim” perquè “no esteu sols".Segons Sánchez, a aquestes alçades "és evident que els radicals i violents han decidit que Barcelona sigui el teatre d'operacions" per traslladar fora i al conjunt de la societat espanyola la seva contestació i convertir-ho en quelcom molt més extroardinari del que és".Posteriorment el president espanyol s’ha desplaçat als hospitals acompanyat també de Marlaska i Cunillera per visitar alguns dels periodistes ferits. El president espanyol ha esquivat la premsa i la Moncloa encara no ha aclarit si farà o no declaracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor