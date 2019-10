«La Policia Nacional serà sempre nostra»

Mentre continuen les protestes per la sentència , el líder del PP, Pablo Casado, és aquest dilluns a Barcelona i té una agenda atapeïda. A la una del migdia, Casado ha visitat la Capitania Superior de Policia, a Via Laietana, per expressar el seu suport a les forces de seguretat de l'Estat. La seu policial, que és un dels espais de la protesta pel veredicte del Tribunal Suprem i l'actuació policia, ha esdevingut també lloc de "peregrinació" dels líders unionistes.Casado ha mostrat el seu suport a la policia i ha dit que ha vingut també per interessar-se per la salut de tots els, "en especial per la del policia nacional que es debat entre la vida i la mort". El líder de l'oposició ha demanat que les forces de seguretat disposin de tots els efectius necessaris. Ha reclamat que el govern Sánchez "lideri la política de firmesa i no l'apaivagament".Pablo Casado ha afirmat que ell sí que atendria les trucades del president Torra, però per anunciar-li "que trenca tots els acords amb JuntsxCat i amb qualsevol partit independentista en quaranta ajuntaments d'aquesta comunitat autònoma". Sobre l'intercanvi de cartes entre els presidents, ha reclamat que el que ha d'enviar Sánchez a Torra és "el requerimentdel compliment de les seves obligacions legals i constitucionals de la Generalitat". Ha dit que Torra no pot seguir al davant d'una força com els Mossos.Casado, que no ha entrat a Capitania sinó que ha rebut les explicacions d'un oficial del cos i n'ha saludat d'altres al carrer, s'ha referit a l'afirmació de Rivera de diumenge, quan va dir que volia ser president per posar a la presó els qui "intentin trencar Espanya". El líder del PP ha aprofitat aquestes declaracions per assegurar que "en una democràcia hi ha separació d epdoers i són els jutges els qui posen la gent a la presó" i no els dirigents polítics. Casado ha estat acompanyat del president del PP català, Alejandro Fernández, Cayetana Álvarez de Toledo i Josep Bou.En 24 hores, els principals líders dels partits constitucionalistes han visitat Barcelona i, a les portes d'una campanya electoral incerta, les forces de seguretat de l'Estat s'han convertit en un objecte de desig... electoral. El president en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, és també aquest dilluns a Barcelona , on visitarà els policies ferits. No té previst una trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui de moment ni tan sols agafa el telèfon.Diumenge, va ser Ciutadans qui es va fer present, en aquest cas a Sant Jaume, on no va poder omplir la plaça, malgrat la presència d'Albert Rivera i Inés Arrimadas . Després d el'acte, part dels concentrats es van arribar fins a la Capitania Superior per onejar banderes espanyoles i cridar "Aquesta és la nostra policia!" i "¡España unida jamás será vencida!".Per la seva banda, Casado mantindrà també contactes a Barcelona amb empresaris i comerciants. Amb posterioritat, aquesta tarda, presidirà una reunió de la junta directiva nacional del PP a l'hotel Grans Marina, on el partit sol celebrar molts dels seus actes.

