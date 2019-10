El Tsunami Democràtic convoca una seguda coincidint amb la visita de Sánchez

El Tsunami Democràtic ha convocat una seguda a la delegació del govern espanyol. L'acció, de caràcter "urgent", es farà a la cruïlla de Mallorca amb Roger de Llúria entre les 13 i les 14h. Així, coincidirà amb la reunió que mantindran Pedro Sánchez i Teresa Cunillera a la seu de la delegació.El Tsunami demana que els manifestants portin cartells en anglès amb "Spain: sit and talk" per exigir a Sánchez que dialogui amb Torra. L'acció, que ha de ser pacífica i no-violenta, consistirà en seure en aquest punt de Barcelona amb les mans enlaire i ensenyant els cartells. Tot plegat després d'un nou matí de cartes entre Torra i Sánchez. El president s'ha posat a disposició del president espanyol per reunir-se "avui mateix", coincidint amb la visita del dirigent del PSOE a Catalunya.

