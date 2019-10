A les portes d'un temporal de pluja

Fins dijous encara estarem sota els efectes de la pertorbació. A partir d'aleshores hi haurà més estabilitat i ☀. pic.twitter.com/Hy7PACQyWO — Meteocat (@meteocat) October 20, 2019

👉Hem emès un preavís pel temporal de pluja, vent i mar que s'espera entre dimarts i dijous.



👉Estarem pendents de com ha d'evolucionar aquest episodi en properes actualitzacions dels models meteorològics. pic.twitter.com/ZL0xFhVLmG — Meteocat (@meteocat) October 19, 2019

Inici de setmana mogut per l'arribada d'un temporal de llevant que deixarà precipitacions intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís alertant de perill per acumulació d'aigua.L'episodi de precipitacions persistent afectarà principalment la meitat est i el litoral i prelitoral. Es preveu que arrenqui dimarts i s'allargui fins dijous. Es podrà acumular més de 100 mm en 24 hores i fins a 200 en alguns punts. A banda, hi haurà també temporal de vent i marítim.Per aquest dilluns es preveu ja que arribin alguns ruixats a punts de la meitat nord del litoral. A partir de la tarda els xàfecs afectaran punts del litoral i prelitoral i són possibles de més aïllats i dispersos a la resta del país. Seran entre febles i moderats, tot i que podran ser forts al sector central del litoral. Les precipitacions més abundants començaran dimarts.

