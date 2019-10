Buch veu «inacceptable políticament i moralment» que Sánchez es negui a dialogar amb Torra

El conseller d'Interior, Miquel Buch, veu "inacceptable políticament, moralment i institucionalment" que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es negui a dialogar amb el president català, Quim Torra, al·legant que aquest no condemna la violència. A la compareixença pública d'aquest dilluns, en què el conseller ha valorat els darrers incidents, Buch ha assegurat que Torra és una persona "pacifista que condemna la violència", i no només la viscuda a Catalunya, sinó "qualsevol"."Saben que a Catalunya diem les coses pel seu nom, i per tant, podem dir al president Sánchez que no hi ha més sord que el que no vol escoltar", ha declarat Buch, que ha reclamat que aquest "s'assegui i dialogui" amb el Govern, aprofitant la seva visita a Catalunya aquest mateix dilluns : "Els problemes polítics se solucionen amb política".Sobre els incidents dels darrers dies, Buch ha destacat la desescalada de tensió al carrer, amb tot un seguit de concentracions, manifestacions i talls de carreteres que han resultat majoritàriament pacífics aquest diumenge. "Unes 10.000 persones es van manifestar a Via Laietana i això va succeir sense cap incident", ha explicat, així com també el tall de l'avinguda Meridiana o els talls de la xarxa de carreteres i ferrocarrils: "La societat catalana s'ha continuat manifestant i expressant de la forma tradicional que aquest poble s'ha expressat i manifestat, que és d'una forma pacífica i cívica, mostrant el rebuig cap a la sentència del Tribunal Suprem".Buch, que també ha lamentat que diverses persones hagin resultat ferides pels aldarulls, ha atribuït la disminució de la tensió a l'aparició de cordons de seguretat ciutadana per evitar enfrontaments o actes violents. Un altre element que ho pot explicar, ha assegurat, són les mostres de "rebuig" que ha expressat reiteradament la societat catalana.Ara per ara, ha precisat el conseller d'Interior, no es pot "ni valorar ni afirmar" si es repetiran situacions de violència en properes manifestacions. No obstant això, sí que ha assegurat que els Mossos estaran "preparats" per restablir l'ordre, al temps que es garanteix el dret a la manifestació.Buch ha reconegut que no té potestat per demanar prohibir o deixar d'usar de bales de goma per part del Cos Nacional de la Policia, ja que aquest es regeix pels seus propis protocols. "No podem entrar a decidir quines són les eines que han d'emprar o deixar d'emprar altres cossos policials", ha admès. I sobre si preferiria que no s'utilitzessin, ha afirmat que, allò que voldria és que no hi haguessin "grups violents al carrer" i "barricades". En el cas dels Mossos d'Esquadra, ha afegit, no les utilitzaran, tal i com va establir el Parlament de Catalunya l'any 2014.Per altra banda, i sobre les investigacions internes que es portaran a terme, ha indicat que "està tot reguladíssim davant de possibles males praxis", tot i que ha afirmat que no té coneixement de cap investigació oberta "ara mateix".

