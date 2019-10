VÍDEO Sorpresa per una ballarina que fa «twerking» davant d'una barricada en flames a Barcelona

LEE CON ATENCIÓN!! Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es NINGÚN tipo de burla y mucho menos quiero OFENDER a la gente que sale a luchar por sus derechos. Dicho esto; esta es MI FORMA de EXPRESAR MI PROTESTA! Soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, pero tengo LIBERTAD DE EXPRESIÓN como TODOS! Hay gente que se manifiesta saliendo a la calle con violencia y yo no soy partícipe de ello. Lo que vi ayer por la noche en Barcelona era devastador, mi querida ciudad arruinada, donde solo reinaba el caos. Y quiero decir también que habían muchos niñ@s que no protestaban por sus derechos, si no que les hacía gracia ir corriendo por todas partes y romper todo cuanto se encontraban a sus pasos, y eso si que es triste de verdad. Aclarado todo esto, solo me queda deciros que por favor sigamos luchando pero sin tanta violencia porque estamos destrozando NUESTRA CIUDAD 😢 #Barcelona #LibertadDeExpresion #Baila

