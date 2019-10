Mares a primera línia contra la «brutalitat policial»

Un grup de dones de Sant Boi de Llobregat ha decidit fer un pas endavant en les mobilitzacions en protesta per la sentència del Tribunal Suprem i han creat el col·lectiu Mares i Àvies per la República (MAR). Des de fa mesos es reuneixen cada dilluns al municipi per demanar la llibertat dels presos polítics i ara volen ser a primera línia de les manifestacions per protegir els joves de la "brutalitat policial", segons expliquen aEl col·lectiu va presentar-se públicament el 19 d'octubre, a través d'un compte de Twitter que ja té 18.000 seguidors. "Fem una crida a les mares que estan fartes que ens toquin els fills", deien fent una crida a manifestar-se a la plaça d'Urquinaona. El missatge també exigia la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, i demanava a les dones que anessin a la plaça que es posessin alguna peça de roba vermella.Moltes van optar per posar-se un mocador durant la mobilització a la plaça. "A moltes de les dones que van seguir la crida encara no les coneixem", explica la Montse, que fa les funcions de portaveu.L'escenari es va repetir aquest diumenge, durant la concentració convocada pel Pícnic per la República a la delegació del govern espanyol a Catalunya. "Ens va agradar molt veure imatges de televisió d'una dona amb un mocador vermell escridassant la policia", afirma la portaveu.El col·lectiu assegura que la composició del grup és diversa i que agrupa diverses sensibilitats polítiques. "Estem d'acord en lluitar contra la repressió", diu la Montse.La portaveu explica que, per ara, cap dels seus fills és algun dels 28 joves que estan en presó provisional després de ser detingut en el marc de les protestes, ni que tampoc han hagut de lamentar ferits. "No cal que ens toqui directament", defensa, alhora que qualifica el naixement del col·lectiu com una qüestió d'"empatia". "Quatre joves han perdut un ull", recorda.El col·lectiu MAR tot just ha començat a caminar però espera convertir-se en referencial. "Salvant les distàncies volem ser una espècie de Madres de la Plaza de Mayo", assegura la Montse, en referència a l'associació argentina que ha lluitat durant anys per saber la veritat sobre els desapareguts durant la dictadura militar de Videla i exigir-ne responsabilitats.L'objectiu del col·lectiu MAR és que l'agrupació de dones no es limiti a Sant Boi, sinó que s'escampi per altres municipis catalans. Aquest dilluns repetiran la seva mobilització setmanal a la plaça de l'Ajuntament i esperen que els serveixi d'altaveu per donar-se a conèixer. "A veure quin conseller i quin ministre s'atreveix a fer carregar la policia amb les mares i es àvies al davant", conclou la Montse.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor