Torra insisteix a Sánchez per reunir-se «avui mateix»

L'intercanvi epistolar no s'atura. El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha posat a disposició de Pedro Sánchez per mantenir una reunió "avui mateix", coincidint amb la visita del president espanyol en funcions a Catalunya. En una carta enviada aquest matí, Torra ha ofert a Sánchez un "diàleg sense condicions" i ha recordat que un governant té el deure de "respectar i fer respectar" els dret humans i "propiciar el diàleg".Fonts de Presidència confirmen que l'equip de Torra ha trucat a l'equip de Sánchez per concretar la reunió però ningú ha agafat el telèfon. Des de la Moncloa han respost a la Generalitat que el cap de gabinet del president espanyol està ocupat amb reunions.La carta de Torra arriba en resposta d'una altra missiva que ha enviat a primera hora Sánchez. El president espanyol ha tornat ha tornat a rebutjar el diàleg amb la Generalitat i ha exigit que condemni la violència -tant el president com la resta del Govern han condemnat reiteradament totes les violències-. Sánchez també reclama a Torra que empari les forces i cossos de seguretat i eviti la "fractura" de la societat. Segons Sánchez, la conducta de Torra en aquests últims dies ha anat "en sentit contrari" a les "obligacions d'un responsable públic".L'intercanvi de cartes de Sánchez i Torra ja fa dies que dura, ara per ara sense èxit. Torra va comparèixer la setmana passada per exigir que s'aturessin els aldarulls i la violència policial, i va demanar obrir una taula de diàleg amb Sánchez. Des del Govern també s'han fet diverses trucades i peticions de diàleg per parlar sobre la situació a Catalunya. Totes les peticions han estat rebutjades.Podeu llegir la carta de Torra a Sánchez a continuació:

Carta de Torra a Sánchez by naciodigital on Scribd

I podeu llegir la carta de Sánchez a Torra a continuació:

Carta de Sánchez a Torra by naciodigital on Scribd

