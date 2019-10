Colau a Sánchez, per telèfon: «Les trucades s'han d'agafar sempre»

Hoy viajo a Barcelona para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios.

He recordado al Sr. Torra en una carta las obligaciones de todo responsable público: condenar rotúndamente la violencia, amparar a las FCS que la combaten y evitar la discordia civil. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns a Barcelona per conèixer la situació dels policies ferits arran dels aldarulls d'aquesta última setmana per la sentència de l'1-O. A l'agenda del president espanyol, però, no hi consta cap reunió amb el president català, Quim Torra, malgrat les reiterades peticions de diàleg que arriben dels del Govern per abordar la situació a Catalunya. Qui sí que ha rebut notícies del president espanyol ha estat Ada Colau.L'alcaldessa de Barcelona ha explicat aquest dilluns que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'ha trucat aquest matí i ella li ha retret la negativa a dialogar amb el president de la Generalitat, Quim Torra. "El telèfon s'ha d'agafar sempre", li ha dit, segons ella mateixa ha explicat a Catalunya Ràdio . Colau ha reclamat als dos presidents que si de moment no parlen, com a mínim no "escenifiquin el desacord" i trobin la manera de "desescalar el conflicte". També ha remarcat que hi ha maneres de dialogar sense que es faci de forma directa, com ara a través de mitjancers, i ha dit que ella està disposada si es considera que pot ajudar.En una carta enviada aquest matí, Sánchez continua rebutjant qualsevol diàleg amb Torra. El líder del PSOE torna a exigir-li que condemni "rotundament" la violència -tant el president com la resta del Govern han condemnat reiteradament totes les violències- i també que empari les forces i cossos de seguretat i eviti la "fractura" de la societat. Segons Sánchez, la conducta de Torra en aquests últims dies ha anat "en sentit contrari" a les "obligacions d'un responsable públic".L'intercanvi epistolar de Sánchez i Torra ja fa dies que dura, ara per ara sense èxit. Torra va comparèixer la setmana passada per exigir que s'aturessin els aldarulls i la violència policial, i va demanar obrir una taula de diàleg amb Sánchez. Des del Govern també s'han fet diverses trucades i peticions de diàleg per parlar sobre la situació a Catalunya. Totes les peticions han estat rebutjades.Podeu llegir la carta de Sánchez a Torra a continuació:

Carta de Sánchez a Torra by naciodigital on Scribd

