​El comerç valencià perd 6.113 botigues en 8 anys

El sector del comerç està immers en un procés de transformació. La consolidació de les vendes en línia està afectant durament una part del sector, la copada per pimes que no tenen els mitjans econòmics ni personals suficients per a poder emprendre el camí de la digitalització, ni tampoc per a obrir els seus locals tantes hores ni tants dies com ho fan les grans empreses.Les conseqüències de la ràpida mutació del sector són cada vegada més notables. Molts comerços no poden seguir el ritme de la revolució, es queden arrere i tanquen. És el que ha passat amb 6.113 establiments de comerç minorista al País Valencià entre els anys 2010 i 2018, informa el Diari la Veu . Segons s'extrau de l'Informe Anual de la Distribució Comercial en la Comunitat Valenciana, aquesta caiguda suposa la reducció de l'oferta comercial valenciana en un 9% en huit anys.Segons detalla l'estudi, elaborat per l'oficina Pateco, el tancament de botigues no afecta igual tots els tipus d'establiment minorista. Així, els comerços que més han tancat els darrers anys són els especialitzats en productes d'ús domèstic, en els quals s'engloben els negocis dedicats a la venda de tèxtils, articles de bricolatge, electrodomèstics i decoració, entre d'altres. En aquest cas s'han tancat 1.367 botigues des de l'any 2010. El següent tipus de botiga més afectada és la basada en productes d'alimentació especialitzats, on la reducció d'establiments arriba a les 1.228 entre 2010 i 2018.De l'informe s'extrau que l'any 2010 al País Valencià hi havia 67.729 locals comercials, xifra que el 2018 es va reduir a 61.616. La tipologia de locals que més han crescut en aquests anys són les immobiliàries (32,6%); els relacionats amb educació (28,3%) i fotografia (28%), i les clíniques veterinàries (25,5%).El comerç minorista valencià es caracteritza, segons assenyala l'informe, per la seva mida reduïda. De fet, el 96,7% dels locals tenen menys de 10 treballadors. En aquesta agrupació es pot distingir entre els locals que tenen entre 3 i 9 treballadors, que han augmentat la seva presència en l'últim any, i els que en tenen menys de 3, que fa anys que pateixen una situació de reducció o estancament.Per tant, l'informe de l'oficina Pateco mostra que la mida de les botigues és determinant en la seva supervivència. Tal com detalla, entre l'any 2010 i el 2018 han tancat 3.139 establiments en els quals no treballava cap assalariat, la majoria d'ells abans de l'any 2014. En el cas dels locals amb un màxim de 2 empleats, el tancament en 8 anys ha sigut de 2.225 establiments, 1.398 també abans del 2014.El tancament de botigues és una circumstància que afecta principalment la demarcació de València, i és un fet que ja fa temps que s'ha detectat per part de la Direcció General de Comerç, que actualment encapçala Rosa Ana Seguí. El problema afecta principalment els eixos comercials de ciutats i pobles que estan a certa distància de València.Disposar de serveis és un element clau per a garantir la supervivència dels pobles i una eina fonamental per a lluitar contra el despoblament i la massificació de les grans ciutats. Entre aquests serveis, destaquen les escoles, els centres de salut i el transport, però també les botigues que proveeixen els ciutadans de productes indispensables per al dia a dia.En aquesta línia, la directora general lamenta que el veïnat d'aquestes localitats menudes veu reduïda any rere any l'oferta comercial. "Això suposa que els veïns s'hagen de desplaçar a les capitals per a comprar, i els pobles acaben morint, lamenta Seguí.Per a donar resposta a la problemàtica, la direcció general de Comerç té previst incloure en l'avantprojecte de Llei de Comerç Sostenible la regulació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que permetran als negocis d'una zona organitzar-se entre ells i convenir amb l'ajuntament formes de gestió comercial i de promoció de la zona.Aquest pla implica fomentar l'associacionisme entre els botiguers dels eixos comercials perquè entre tots fomenten la transformació del sector a les seues localitats, de manera que es beneficien del treball en comú. L'objectiu és també ajudar a la professionalització del comerç minorista, un sector que garanteix llocs de treball de qualitat.

