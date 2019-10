Ribó afirma no haver rebut resposta del ministeri sobre les actuacions policials

Això és inacceptable. El Parlament de Catalunya va prohibir l’ús de les pilotes de goma perquè generen lesions irreversibles. Demà ens reunirem amb el @sindicdegreuges per analitzar els danys provocats i els drets vulnerats per la intervenció dels cossos de seguretat. https://t.co/PWCkZtgLCd — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 20, 2019

Ens adrecem a comanaments de @Mossos i de la @Policia d’ofici instant a obrir expedients davant d’actuacions impropies de policies democràtiques. Al mateix temps reitera que els drets s’han d’exercir pacíficament, rebutjant tota violència pic.twitter.com/YOnDlAPUGO — Síndic de Greuges (@sindicdegreuges) October 18, 2019

En la reunió d'aquest dilluns convocada pel president del Parlament, Roger Torrent, per analitzar el balanç de les càrregues policials dels dies posteriors a la sentència, el Síndic de Greuges, Rafael Ribo, ha defensat que no hi ha d'haver "cap mena de límit a l'exercici del dret d'expressió i de manifestació, de l'exercici pacífic d'aquests i, per tant, del rebuig de qualsevol bri de violència".Després de la trobada d'aquest dilluns al Parlament de Catalunya amb Torrent, Ribó s'ha mostrat "exigent" a l'hora de demanar "una solució política al conflicte". "M'he adreçat al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè s'impliqués de ple, igual que al president del govern en funcions, Pedro Sánchez", ha afegit.Pel que fa a les actuacions de les forces de seguretat en aquests sis dies de protestes, Ribó ha remarcat que estan "en fase de demanda i de rebre informacions d'Interior" i ha assenyalat que, fins ara, la comunicació amb el Departament d'Interior del Govern de la Generalitat és "satisfactòria". De moment, però, no tenen resposta del Ministeri de l'Interior del govern espanyol.El president del Parlament, Roger Torrent, ha traslladat a Ribó la seva preocupació per la situació, i més concretament per la polèmica amb l'ús de les pilotes de goma. En relació amb això, Ribó ha aclarit que el Síndic va presentar un informe "categòric" per prohibir-les i que, en uns dies, disposarà d'un informe sobre "aquests extrems".En aquests anys, el Síndic de Greuges ha anat presentant informes sobre "la defensa dels drets i llibertats fonamentals i la seva garantia i, en aquest context, sobre el paper de les forces de seguretat i ordre públic i de com s'han de comportar en la seva tasca". Ribó ha apuntat que, durant les darreres setmanes, el Síndic ha anat recopilant i actualitzant pautes d'aquests informes, "sobretot del que s'ha dit sobre la desobediència civil pacífica i de l'exercici d'aquests drets".Per elaborar aquests informes, Ribó ha apuntat que no es basaran només amb recopilacions i anàlisis dels observadors, sinó que contrastaran les informacions "amb rigor" i les compararan amb les respostes que els hi donin les autoritats encarregades d'aquesta qüestió. "Seguirem exigint a Interior, el seu doble vessant, la informació al respecte", ha afegit.Pel que fa als ferits, el síndic s'ha dirigit a Salut per saber "què signifiquen aquests ferits i quin és el seu abast i dimensió, no només numèrica sinó també el que puguin significar aquestes ferides".La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat que ja són quatre persones que han perdut la visió d'un ull i que hi ha un total de 579 ferits en aquests sis dies de protestes. Davant aquest balanç, Torra ha expressat la seva indignació pel seu canal de Twitter i ha titllat aquesta situació d'"inacceptable". El president també ha recordat que el Parlament de Catalunya va prohibir l'ús de bales de goma perquè "generen lesions irreversibles".El Síndic de Greuges també s'ha pronunciat davant les conseqüències dels aldarulls i els ha considerat "actes de violència policial". A més, ha cridat als Mossos d'Esquadra i a la policia nacional espanyola que obrin expedients "davant d'actuacions impròpies de policies democràtiques". El president del Parlament ja va tenir una reunió per intentar resoldre aquesta situació. El passat dissabte va reunir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i a representants d'entitats cíviques, socials i econòmiques, entre les quals estava Foment de treball, amb l'objectiu de "desescalar i posar fi a totes les violències" i aconseguir una "solució democràtica" al conflicte català. Aquest espai de treball, però, ha rebut queixes de Junts per Catalunya perquè afirmen que s'ha fet "sense informar cap membre de la mesa".

